آشنایی کودکان و نوجوانان البرزی با ظرافتهای اشعار امام در دهه فجر

بتول علی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری دومین همایش شعرخوانی اشعار امام خمینی (ره) در مراکز کانون پرورش فکری استان البرزبه مناسبت دهه فجر گفت: این برنامه با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با ظرافت های معنوی و لفظی اشعار امام پیش بینی شده است.



وی در خصوص اشعار امام اظهار داشت: امام خمینی (ره) رهبر مذهبی و سیاسی ایران، دارای ابعاد گوناگون علمی و عملی بود که همانند بسیاری از عرفا، شعر نیز می سرود.



وی با بیان اینکه امام به عنوان رهبر بزرگ شیعه که با درایت خود کشتی انقلاب را به ساحل نجات رسانده، فردی تک بعدی نبوده و در همه زمینه ها از خود آثار گرانبهایی به جا گذاشته است، گفت: سروده های امام راحل (ره) متعلق به سنت کهن ادب پارسی است. امام خمینی(ره) در اشعارش زبانی ساده، روان و بسیار صمیمی دارد، آنچنان که در رفتار و منش عملی خود نیز چنین بود.



علی پور با بیان اینکه با نگاهی کوتاه به دیوان امام می توان فهمید ایشان مضامین بسیاری را پرورده و درباره آن سخن گفته اند، به مضامین عشق، سیاست و قرآن و حدیث در اشعار امام خمینی(ره) به طور موجز پرداخت.



کارشناس ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز در این خصوص اظهار داشت: بیشترین موضوعاتی که امام خمینی به آنها پرداخته، عرفان و عشق معنوی است. رباعیات و غزل هایی که از امام (ره) باقی مانده است، همگی حکایت گر روحی عاشق و ضمیری واله و شیداست.



وی با اشاره به اینکه تاثیر قرآن و حدیث در اشعار فارسی به دو نوع لفظی و معنوی دیده می شود، گفت: امام خمینی و سایر شعرایی که با قرآن و حدیث آشنایی داشته اند، به فراوانی از مضامین قرآنی در اشعار خود به اشکال مختلف استفاده کرده اند. اشارات و کنایاتی که در دیوان امام (ره) موجود است، بیشتر از نوع دوم، یعنی تاثیر معنوی است.