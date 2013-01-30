هیچگونه خرید و فروش کلیه در شیراز انجام نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله صلاحی بعد از ظهر چهار شنبه در نشست خبری آخرین فعالیت های تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی شیراز در پاسخ به سئوالی در خصوص خرید و فروش کلیه در شیراز تاکید کرد: تحت هیچ شرایطی اینگونه پیوندها را انجام نمی دهیم.

وی در پاسخ به این سئوال که تیم پیوند از کجا متوجه فروشی بودن این کلیه پیوندی می شود تصریح کرد: پیوند باید از طریق خانواده های درجه یک، مرگ مغزی و یا اینکه اگر خانواده های درجه دوم باشد باید مدارک خویشاوندی را ارایه کند.

عضو تیم پیوند اعضای علوم پزشکی شیراز در پاسخ به وجود اعلامیه های فراوان در خصوص فروش کلیه در گروه های خونی مختلف افزود: این اعلامیه ها وجود دارد اما ما این کار را انجام نمی دهیم و تنها باید این کار از طریق خانواده ها انجام شود.

صلاحی با اشاره به اینکه شیراز در بحث پیوند های کبد رتبه اول یا دوم دنیا را دارد یادآور شد: حدود 10 سال گذشته بیش از یک هزار و 400 پیوند کبد در شیراز انجام و در سال جاری نیز حدود 370 پیوند کبد انجام شده است.

وی ادامه داد: در بحث پیوند های کبد و کلیه جایگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دنیا برتر است.

عضو تیم پیوند اعضای علوم پزشکی شیراز در خصوص درصد موفقیت و زنده مانده افرادیکه پیوند کبد می شوند، گفت: به طور میانگین کسی که پنج سال از مدت پیوند را با موفقیت پشت سر گذاشته باشد می تواند ادامه روند عادی زندگی را داشته باشد که در حال حاضر نیز برخی 30 سال هم از زمان پیوند کبد آنها گذشته است.