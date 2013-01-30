به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به تعطیلی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، ‌کادر فنی ذوب‌آهن تمرینات این تیم را به مدت دو روز تعطیل کرد.

قرار است تمرینات ذوب‌آهن در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه تعطیل باشد و بازیکنان تیم اصفهانی در این دو روز به استراحت و ریکاوری بپردازند.

تمرینات تیم ذوب‌آهن از روز جمعه با نظر فرهاد کاظمی، سرمربی این تیم بار دیگر از سر گرفته خواهد شد.

ذوبی‌ها به دنبال این هستند که از روز جمعه برای حضور مقتدرانه در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور بار دیگر تمرینات خود را از سر بگیرند.

افزایش جلسات تمرینی در زمین جروکان

طبق هماهنگی‌های به عمل آمده بین مسئولان دو باشگاه اصفهانی قرار است تعداد جلسات تمرینی تیم ذوب‌آهن در زمین تمرینی سپاهان از دو جلسه در هفته به چهار جلسه در هفته افزایش یابد.

مسئولان دو باشگاه سپاهان و ذوب‌آهن طی هفته‌های گذشته جلساتی در مورد افزایش کیفیت ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار کرده و مقرر شد برای افزایش کیفیت این زمین، تمرینات ذوب‌آهن از ورزشگاه فولادشهر به ورزشگاه جروکان اصفهان منتقل شود.

ذوبی‌ها نیز در عوض جلسات تمرینی خود در ورزشگاه فولادشهر را به حداقل رسانده و برای ترمیم کیفیت زمین فولادشهر اقدام کنند.

سپاهان اسفند سال جاری در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا باید میزبان تیم‌های آسیایی باشد اما نگرانی‌هایی در مورد کیفیت زمین چمن ورزشگاه فولادشهر برای این رقابت‌ها دارد.