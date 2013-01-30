به گزارش خبرنگار مهر، منصور نوذری ظهر چهارشنبه در نشست مسئولان جهاد کشاورزی بوشهر با تبریک فرارسیدن دهه مبارک فجر، اظهار داشت: پروژههای بسیار خوبی طی دهه فجر امسال در حوزه آب و خاک کشاورزی در استان بوشهر به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به تاثیر اجرای پروژههای زیرساختی در حوزه کشاورزی، ادامه داد: بهره برداری از این طرحها در بهبود زیرساختهای کشاورزی تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت و شاهد رونق کشاورزی در نقاط مختلف استان بوشهر خواهیم بود.
مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به پروژههای در دست اجرای این سازمان، اضافه کرد: 13 طرح آب و خاک کشاورزی در استان بوشهر طی دهه فجر به بهرهبرداری میرسد.
وی به محل اجرا و موضوع این پروژهها اشاره کرد و افزود: این طرحها شامل هشت پروژه احداث و بهسازی کانالهای آبیاری عمومی در شهرستان دشتستان در مجموع به طول 52 کیلومتر و در شهرستان کنگان به طول 11 کیلومتر است.
احداث 20 واحد استخر ذخیره آب
نوذری اضافه کرد: احیاء، مرمت و لایروبی 11 رشته قنات، احداث 20 واحد استخر ذخیره آب از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به شهرستان کنگان و اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در سطح حدود دوهزار هکتار از اراضی استان از جمله دیگر پروژههایی است که در دهه فجر در استان بوشهر به بهرهبرداری میرسند.
وی همچنین افزود: در سال گذشته حدود سههزار هکتار از اراضی آبی استان به سیستمهای نوین آبیاری تجهیز شده است و عملیات انتقال آب تا مزارع به طول 135 کیلومتر در سطح شهرستانهای استان اجرا شده است.
کارشناس طرح افزایش تولید ذرت دانهای و نباتات علوفهای استان بوشهر نیز در این نشست گفت: ذرت دانهای از 250 هکتار از مزارع این استان در شهرستان دشتستان برداشت شده است.
تولید دو هزار و250 تن ذرت دانه ای در استان بوشهر
سید شعبان حسینی افزود: به دلیل مساعد بودن شرایط کشت این محصول همه مزارع ذرت دانه ای استان بوشهر در شهرستان دشتستان قرار دارد و از این میزان سطح زیر کشت دو هزار و250 تن ذرت دانهای تولید شده است.
وی یادآور شد: با برداشت این میزان محصول بیش از 12 میلیارد و 500میلیون ریال درآمد نصیب کشاورزان این شهرستان خواهد شد. عملکرد برداشت ذرت دانهای در مزارع شهرستان دشتستان بین 8.5تا 9.5تن در هر هکتار است.
کارشناس طرح افزایش تولید ذرت دانهای و نباتات علوفهای استان بوشهر افزود: محصول ذرت دانهای از اواسط مرداد در مناطق دهرود، بوشکان و بخش مرکزی دشتستان کشت و در دیماه برداشت آن آغاز میشود.
مشکل عمده کشت ذرت در استان بوشهر کمبود منابع آبی است
وی اضافه کرد: هم اکنون مشکل عمده کشت ذرت در استان بوشهر کمبود منابع آبی است در این ارتباط به کشاورزان این محصول توصیه میشود با استفاده از روشهای نوین آبیاری و گونههای ارقام زود رس و میان رس که مدت زمان برداشت آن 90 تا 110 روزه است، استفاده کنند.
حسینی ادامه داد: همچنین تسهیلات حمایت ویژه(بلاعوض) از جمله حمایت در زمینه، تغذیه کودی، استفاده از ارقام زود رس و میان رس و انتقال آب با لوله و سیستمهای آبیاری تحت فشار از دیگر اقداماتی است که میتواند به کشاورزان کمک کند.
وی در پایان گفت:64 بهره بردار در زمینه تولید ذرت در استان بوشهر فعال هستند و بازار این محصول نیز در سطح استان و استان های همجوار است.
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