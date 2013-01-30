کلنگ احداث ساختمان برق ارمغانخانه به زمین زده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل کاظمی بااشاره به کلیه پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی در بخش قره پشتلو در یوم الله دهه فجر امسال اعتبار اختصاص یافته به این پروژه ها را یازده میلیارد ریال عنوان کرد.

وی ادامه داد: بیش از 100پروژه دیگر نیز در دهه فجر امسال با اعتباری بالغ بر 105 میلیارد ریال در این ایام افتتاح وکلنگ زنی خواهند شد که یکی از شاخص ترین این پروژه های احداث ساختمان مرکز کنترل و دیسپاچینگ شرکت ( طرح فهام یا هوشمندسازی کنتورهای برق) است.

تشدید بازرسی ها از واحدهای اقامتی و پذیرایی



برنامه نظارت برخدمات پذیرائی و اقامتی استان زنجان به منظور بررسی وضعیت کیفی و کمی تاسیسات گردشگری که به ارائه خدمات پذیرائی و اقامتی به گردشگران و مسافران ورودی به استان زنجان می پردازند.

این بازدید ها و نظارت ها با حضور نمایندگان اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان ،نماینده اداره کل تعزیرات حکومتی استان،نماینده دانشگاه علوم پزشکی ،نماینده اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و نماینده سازمان صنعت،معدن و تجارت به عنوان معاونت نظارت و بازرسی ستاد دائمی تسهیلات استان زنجان آغاز به کار کرد.

هدف از انجام بازدید های مذکور اعلام نواقص احتمالی به مدیران و بهره برداران تاسیسات گردشگری جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات تاسیست مذکور بویژه در ایام نوروز است.

بازدیدها و بازرسی های موردی در طول ایام آتی به شکل محسوس و غیر محسوس توسط کارشناسان و بازرسان ویژه انجام خواهد شد.