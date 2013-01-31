به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه سی ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 45 دقیقه قبل با حضور رئیس جمهور، سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد و اسفندیار رحیم مشایی و هم چنین مدیران تئاتر، هنرمندان و اهالی رسانه در تالار وحدت آغاز شد.

طبق وعده قبلی محمود احمدی‌نژاد در این مراسم حاضر شد تا نخستین رئیس‌جمهوری باشد که در اختتامیه جشنواره تئاتر فجر حضور یافته و سخنرانی کرده است.

در اختتامیه جشنواره بین المللی تئاتر فجر قرار است از هنرمندانی چون محمود استاد محمد، بهروز بقایی و ثریا شیرزادی تقدیر شود.

همچنین در این مراسم قرارست نشان درجه یک هنری به چهار هنرمند کشور عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی، محمد علی کشاورز و ژاله علو اهدا شود.

سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که از 26 بهمن ماه به دبیر سعید کشن فلاح آغاز به کار کرده بود شب گذشته به اجراهای صحنه‌ای خود پایان داد.