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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۰۷

در تالار وحدت/

اختتامیه تئاتر فجر با حضور رئیس‌جمهوری آغاز شد

اختتامیه تئاتر فجر با حضور رئیس‌جمهوری آغاز شد

اختتامیه سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در تالار وحدت در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه سی ویکمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر 45 دقیقه قبل با حضور رئیس جمهور، سیدمحمد حسینی وزیر ارشاد و اسفندیار رحیم مشایی و هم چنین مدیران تئاتر، هنرمندان و اهالی رسانه در تالار وحدت آغاز شد.

طبق وعده قبلی محمود احمدی‌نژاد در این مراسم حاضر شد تا نخستین رئیس‌جمهوری باشد که در اختتامیه جشنواره تئاتر فجر حضور یافته و سخنرانی کرده است.

در اختتامیه جشنواره بین المللی تئاتر فجر قرار است از هنرمندانی چون محمود استاد محمد، بهروز بقایی و ثریا شیرزادی تقدیر شود.

همچنین در این مراسم قرارست نشان درجه یک هنری به چهار هنرمند کشور عزت الله انتظامی، جمشید مشایخی، محمد علی کشاورز و ژاله علو اهدا شود.

سی و یکمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر که از 26 بهمن ماه به دبیر سعید کشن فلاح آغاز به کار کرده بود شب گذشته به اجراهای صحنه‌ای خود پایان داد.

کد مطلب 1804317

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