افزایش سطح مهارت دانش آموزان به کاهش آمار بیکاری کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علی آبادی بعد از ظهر چهارشنبه در هفتمین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دامغان طی سالجاری در محل آموزشگاه ابتدایی پسرانه آیت الله کاشانی این شهرستان اظهار داشت: آموزش و پرورش در جهت بالا بردن سطح مهارت دانش آموزان نقش مهمی دارد و از این جهت باید کوشید سطح مهارت دانش آموزان را بیش از گذشته افزایش داد.

وی با اشاره به اینکه با بالا بردن سطح مهارت دانش آموزان می توانیم به رتبه های برتری دست پیدا کنیم، گفت: یکی از برنامه های آموزش و پرورش باید تقویت رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش باشد تا از این طریق بتوانیم در کاهش آمار بیکاری نقش آفرین باشیم.

450 دانش آموز دامغانی تحت پوشش مدارس امین قرار دارند

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان نیز در این نشست با بیان اینکه یکی از اقدامات خوب وزارت آموزش و پرورش ایجاد و راه اندازی مدارس امین بوده است، گفت: این حرکت در تاریخ این وزارتخانه بی سابقه و قابل تقدیر و ستودنی است.

محمدعلی امانی با بیان اینکه 450 دانش آموز در مدارس امین دامغان مشغول به کسب دانش هستند، اضافه کرد: دو مدرسه امین بر اساس سیاست های وزارت آموزش و پرورش و اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان از سال تحصیلی جاری فعالیت خود را در دامغان آغاز کردند.

حضور مستمر روحانیان در مدارس امین

دبیر شورای آموزش و پرورش دامغان به حضور مستمر روحانیان در مدارس امین اشاره کرد و گفت: دانش آموزان از حضور این روحانیان در زمینه های معارف و احکام دینی بهره خواهند برد.

امانی گفت: باید بکوشیم که سطح اطلاعات و آگاهی دانش آموزان را با بیان احکام و مسائل دینی افزایش دهیم که این مسئولیت باید با همراهی و همکاری آموزش و پرورش و حوزه های علمیه انجام شود.

به گزارش مهر، اختصاص 110 میلیون ریال اعتبار برای تجهیز هنرستان فنی شهید چمران و کار و دانش خوارزمی دامغان، ساماندهی مدارس متروکه در روستاها، پیگیری سرویس معلمان دامغان به دیباج و کلاته رودبار، مجوز ایجاد هنرستان جدید و عزیمت دانش آموزان پسر دامغانی با قطار در قالب کاروان راهیان نور از مهمترین مصوبات هفتمین نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان دامغان بود.