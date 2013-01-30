خوزستان به اعتبارات زیرساختهای زیارتی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست ستاد تسهیلات نوروزی و کاروان های راهیان نور با اشاره به ورود بیش از 400 هزار نفر در قالب کاروانهای راهیان نور در سالهای 84 تا 85 گفت: این رقم در سال گذشته تا حدود 10 برابر افزایش یافت و استان خوزستان میزبان چهار میلیون و 200 هزار نفر بود.

وی با بیان اینکه در سالهای قبل خوزستان میزبان شایسته ای برای کاروانهای راهیان نور بوده افزود: ولی امسال باید در جذب بیشتر این کاروانها و خدمات رسانی مطلوب به زائران یادمانهای دفاع مقدس تلاش بیشتری صورت گیرد.

حجازی تصریح کرد: باید تمهیدات مناسبی برای حضور راهیان نور در استان انجام شود و از هر نظر خود را برای پذیرایی شایسته تر از افرادی که در قالب کاروان های راهیان نور به استان خوزستان و یادمانهای دفاع مقدس سفر می کنند، آماده کنیم.



وی با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته برای خدمات رسانی مطلوبتر به راهیان نور، گفت: در این راستا مقرر شده نیروهای شهرداریهای کلانشهرهای کشور در 11 یادمان اصلی استان خوزستان تقسیم شوند.



حجازی بابیان اینکه محدودیت اعتبارات مانع از اجرای کامل طرح های در نظر گرفته برای آسایش راهیان نور می شود، گفت: قرار بود اعتباراتی در این زمینه اختصاص یابد، ولی به دلیل اینکه منابع بودجه ‌ای کشور وضعیت خوبی نداشته و اعتبارات فرهنگی امسال نیز به کی حذف شد، این امر محقق نشده است.

وی تصریح کرد: با توجه به ورود بخش اعظمی از کاروان‌ های راهیان ‌نور به مناطق عملیاتی خوزستان و نیازهای استان به منظور ارائه خدمات مطلوب به زائران، به اعتبارات مختص زیرساخت های زیارتی نیاز داریم.

استاندار خوزستان با اشاره به حذف اعتبارات زیرساختهای زیارتی در لایحه بودجه افزود: اگرچه این اعتبار حذف شده اما باید با پیگیری های لازم این اعتبار را حداقل برای خوزستان به دست آوریم.

وی پیش ‌بینی کرد بیش از پنج میلیون نفر در قالب کاروانهای راهیان نور در سال جاری وارد خوزستان شوند و گفت: به این ترتیب آماده سازی زیرساختها و نظافت شهرها، پارکها، معابر اصلی و سرویس های بهداشتی ضروری است.

حجازی تصریح کرد: از 15 اسفند تا پایان فروردین باید خدمات امنیتی نیز توسط ناجا و بسیج به نحو مطلوب صورت گیرد و شهرداری‌ ها نیز موظف به ارائه خدمات پشتیبانی هستند.