اجرای عملیات عمرانی برای نخستین بار در روستاهای حریم دماوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی همتی افزود: در محدوده شهرداری دماوند، شش روستای حریم وجود دارد که یکی از این روستاها، کالدشت پایین است که سعی شده خدمات مطلوبی را به شهروندان این روستا ارائه دهد و از جمله اقداماتی که توسط این نهاد در روستا انجام شده را می توان جدولگذاری، آسفالت، خدمات شهری همچون رفت و روب و... عنوان کرد که تمامی این خدمات بر اساس درآمد های روستا با هماهنگی فرمانداری انجام شده است.

وی یکی از برنامه های این نهاد خدمات رسان را در سال جاری اجرای عملیاتهای عمرانی همچون جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت در روستاهای حریم عنوان کرد و گفت: این روستا شامل "چنار شرق"، "کالدشت بالا"، "کالدشت پایین"، "اسلام آباد" و غیره است که عمده عملیاتهای عمرانی در آنها به اجرا رسیده است.

شهردار دماوند با بیان اینکه درآمد حریم امسال نسبت به سال گذشته حدود ۳۵درصد افزایش داشته، ادامه داد: مطابق تبصره سهبند دوماده ۹۹ قانون شهرداریها، ۸۰ درصد درآمدهای روستای حریم باید در داخل همان روستا هزینه شود که این نهاد در سال جاری در تحقق این مهم تلاش داشته است.

افتتاح شبکه دیجیتالی در شهرستان فیروزکوه

فرماندار فیروزکوه از افتتاح شبکه دیجیتالی در ایام مبارک دهه فجر در فیروزکوه خبر داد و گفت: این شبکه دارای 16 کانال تلویزیونی و 12 کانال رادیویی است که به زودی در شهرستان فیروزکوه افتتاح خواهد شد.

سعید افشار نادری افزود: با پیگیریهای فرمانداری و اهتمام مسؤلان صدا و سیما به زودی درخواست مردم فیروزکوه در رابطه با فعال شدن شبکه دیجیتال در این شهرستان محقق می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی فیروزکوه و مشکلاتی که در زمینه تصویر و نصب این شبکه وجود داشت، ولی به امید حق تعالی این امر به زودی در ایام یوم الله دهه فجر افتتاح خواهد شد که امیدواریم با این کار مردم را حتی لحظه ای خوشحال کنیم.