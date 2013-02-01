ایمان موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: قبل از بازی با پیکان از ناحیه قوزک پا دچار آسیب دیدگی شدم و این مسابقه را از دست دادم ولی پس از گرفتن MRI مشخص شد که با سه، چهار جلسه فیزیوتراپی می‌توانم به تمرینات تیم بازگردم.

وی در مورد اینکه دیگر مانند هفته‌های ابتدایی حضورش در استقلال بازیکن اصلی این تیم محسوب نمی‌شود، افزود: من تا اینجای کار از عملکرد خودم راضی هستم. استقلال تیم بزرگی است که من با این تیم دنبال اهداف بزرگتری هستم.

مهاجم تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: در بازی با ملوان که قبل از دربی برگزار شده بود، خیلی خوب بازی کردم ولی در دیدار مقابل پرسپولیس سرمربی تیم تشخیص داد که به من بازی ندهد!

موسوی افزود: از اینکه در دربی به من فرصت داده نشد، ناراحتم ولی حسرت نمی خورم. دوست داشتم بازی کنم ولی باید طاقت بیاورم. من مشکلی ندارم و مطمئن هستم در آینده، از این بازی‌ها برای استقلال زیاد انجام خواهم داد.

وی در خصوص ترافیک در خط حمله این تیم تصریح کرد: قبل از اینکه به استقلال بیایم به این مسائل فکر کرده بوم. برای خودم همیشه رسیدن به چیزی که سخت باشد، لذت دارد. اطمینان دارم که با جنگیدن و تمرین کردم می‌توانم به آنچه که می‌خواهم، برسم.

مهاجم تیم فوتبال استقلال در خصوص شرایط مالی آبی‌ها هم گفت: از وقتی به استقلال آمدم هنوز پولی دریافت نکرده‌ام ولی قرار شده ظرف دو هفته آینده این اتفاق رخ بدهد و بخشی از مبلغ قراردادم را دریافت کنم.