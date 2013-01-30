چهار تیم صعود کننده به نیمه نهایی والیبال جوانان کشور مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در یازدهمین روز از بهمن ماه دیدارهای روز پایانی از مرحله مقدماتی لیگ دسته اول والیبال قهرمانی رده سنی جوانان باشگاههای کشور در شهر مقدس قم به پایان رسید و سرانجام چهار تیم صعود کننده به نیمه نهایی شناسایی شدند.
دیدارهای مرحله مقدماتی از دور پایانی مسابقات والیبال لیگ دسته اول جوانان کشور در قم در حالی به پایان رسید که در بین تیمهای صعود کننده نمایندگان شهرهای تهران، آذربایجان شرقی، ورامین و قم حضور دارند و دو روز دیگر قهرمان این رقابتها معرفی میشود.
بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون والیبال، رقابتهای مرحله مقدماتی لیگ دسته اول قهرمانی والیبال رده سنی جوانان باشگاههای کشور که با حضور هشت تیم در قم جریان دارد در روز سوم به پایان رسید تا برنامه مرحله پلی آف مشخص شود.
در نتایج روز سوم این مسابقات که در دو گروه برگزار شد، اتفاقات جالب توجهی رخ داد که از جمله آنها میتوان به شکست تیم والیبال سفیر قم میزبان این بازیهای در جدال حساس برابر تیم والیبال جوانان شهدای پانزده خرداد پیشوا اشاره کرد.
همچنین بیرگلد ایرانیان رشت از سد تیم عقاب تهران عبور کرد، مس رفسنجان یکی از رقبای سفیر قم در گروه دوم مقدماتی در جدال با ضعیف ترین تیم این گروه یعنی پیشگامان شفق اردکان به برتری رسید و گاز تهران از سد تیم مقاومت آذربایجان شرقی گذشت.
والیبالیستهای جوان و آینده دار تیم سفیر قم بعد از بازیهای خوبی که در مرحله اول انجام دادند در مرحله نهایی ابتدا موفق به شکست سه بر یک تیم مس رفسنجان شدند تا گام بلندی برای موفقیت در این رقابتها بردارند چون دیدار بعدی نیز پیروز میدان بودند.
سفیر قم در دومین مسابقه خود موفق شد تیم والیبال پیشگامان شفق اردکان را با حساب سه بر دو در پایان جدالی نزدیک و نفس گیر شکست بدهد و بدین ترتیب با روحیه به مصاف تیم شهدای پانزده خرداد پیشوا برود اما در این بازی سه بر یک مغلوب شد و با دو پیروزی و یک باخت به نیمه نهایی راه پیدا کرد.
نتایج بازیهای روز پایانی مرحله مقدماتی والیبال جوانان کشور در قم:
بیرگلد ایرانیان 3-2 عقاب تهران
گاز تهران 3-1 مقاومت تبریز
شهدای پانزده خرداد پیشوا 3-1 سفیر قم
مس رفسنجان 3- صفر پیشگامان شفق اردکان
ردهبندی تیمهای حاضر در گروههای دو گانه در پایان مرحله مقدماتی:
گروه اول:
1- گاز تهران
2- مقاومت تبریز
3- بیرگلد ایرانیان
4- عقاب تهران
گروه دوم:
1- شهدای پانزده خرداد پیشوا
2- سفیر قم
3- مس رفسنجان
4- پیشگامان شفق اردکان
در پایان بازیهای روز سوم؛
چهار تیم صعود کننده به نیمه نهایی والیبال جوانان کشور مشخص شدند
قم - خبرگزاری مهر: چهره چهار تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی مسابقات والیبال قهرمانی لیگ دسته اول جوانان باشگاههای کشور مشخص شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در یازدهمین روز از بهمن ماه دیدارهای روز پایانی از مرحله مقدماتی لیگ دسته اول والیبال قهرمانی رده سنی جوانان باشگاههای کشور در شهر مقدس قم به پایان رسید و سرانجام چهار تیم صعود کننده به نیمه نهایی شناسایی شدند.
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