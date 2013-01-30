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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۱۸

شفیعی خبر داد:

چهار بخش جنبی پایان بخش سومین نمایشگاه کتاب البرز

چهار بخش جنبی پایان بخش سومین نمایشگاه کتاب البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی سومین نمایشگاه کتاب البرز برگزاری چهار بخش جنبی را پایان بخش این نمایشگاه بزرگ ذکر کرد.

سیده مریم شفیعی در گفتگو با خبرنگارمهر، در آخرین روز از هفته کتاب البرز درباره بخش های جنبی این نمایشگاه گفت: 4 بخش نقد و بررسی کتاب، نشست سبک زندگی، شبهه شناسی مهدویت و کارگاه چاپ دستی و نقاشی پایان در سالن برنامه های جنبی  پایان بخش سومین نمایشگاه کتاب البرز خواهد بود.

وی در تشریح نخستین بخش جنبی این نمایشگاه بیان کرد: نقد و بررسی کتاب " این بازی کی تمام می شود" به نویسندگی آیت دولتشاهی از ساعت 15 الی 17 توسط منتقد استاد محمد رضاگودرزی و از سوی انجمن نویسندگان کاوک برگزار می شود.

شفیعی نشست سبک زندگی را دومین بخش نمایشگاه کتاب البرز ذکر کرد و افزود: این نشست که در طول برپایی نمایشگاه نیز با اقبال عمومی مواجه شده توسط استاد سعید عزیزی از ساعت 18:15 الی 19:15 در سالن برنامه های جنبی نمایشگاه تشکیل خواهد شد.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی سومین نمایشگاه کتاب البرز شبهه شناسی مهدویت توسط اصغر کریم زاده کارشناس تخصصی مهدویت قم سومین بخش جنبی این نمایشگاه است که ازساعت 19:15 الی 20:15 برگزار می شود.

شفیعی کارگاه چاپ دستی و نقاشی ویژه کودکان را پایان بخش سومین نمایشگاه کتاب البرز ذکر کرد و افزود: این کارگاه در دو بخش از ساعت 14:30 تا 17:30 و 18:30 تا20:30 با همکاری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز و موسسه هشت بهشت سبز در محل غرفه چاپ دستی شماره 20 میزبان کودکان خواهد بود.

سومین نمایشگاه کتاب البرز از 5 بهمن به مدت یک هفته با حضور 100 ناشر در 102 غرفه و با بخش های جنبی ویژه ای  آغاز بکار کرد و با استقبال پرشوری همراه بود؛ این نمایشگاه شامگاه چهارشنبه به کارخود پایان خواهد داد.

کد مطلب 1804335

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