چهار بخش جنبی پایان بخش سومین نمایشگاه کتاب البرز

سیده مریم شفیعی در گفتگو با خبرنگارمهر، در آخرین روز از هفته کتاب البرز درباره بخش های جنبی این نمایشگاه گفت: 4 بخش نقد و بررسی کتاب، نشست سبک زندگی، شبهه شناسی مهدویت و کارگاه چاپ دستی و نقاشی پایان در سالن برنامه های جنبی پایان بخش سومین نمایشگاه کتاب البرز خواهد بود.

وی در تشریح نخستین بخش جنبی این نمایشگاه بیان کرد: نقد و بررسی کتاب " این بازی کی تمام می شود" به نویسندگی آیت دولتشاهی از ساعت 15 الی 17 توسط منتقد استاد محمد رضاگودرزی و از سوی انجمن نویسندگان کاوک برگزار می شود.

شفیعی نشست سبک زندگی را دومین بخش نمایشگاه کتاب البرز ذکر کرد و افزود: این نشست که در طول برپایی نمایشگاه نیز با اقبال عمومی مواجه شده توسط استاد سعید عزیزی از ساعت 18:15 الی 19:15 در سالن برنامه های جنبی نمایشگاه تشکیل خواهد شد.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی سومین نمایشگاه کتاب البرز شبهه شناسی مهدویت توسط اصغر کریم زاده کارشناس تخصصی مهدویت قم سومین بخش جنبی این نمایشگاه است که ازساعت 19:15 الی 20:15 برگزار می شود.

شفیعی کارگاه چاپ دستی و نقاشی ویژه کودکان را پایان بخش سومین نمایشگاه کتاب البرز ذکر کرد و افزود: این کارگاه در دو بخش از ساعت 14:30 تا 17:30 و 18:30 تا20:30 با همکاری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز و موسسه هشت بهشت سبز در محل غرفه چاپ دستی شماره 20 میزبان کودکان خواهد بود.

سومین نمایشگاه کتاب البرز از 5 بهمن به مدت یک هفته با حضور 100 ناشر در 102 غرفه و با بخش های جنبی ویژه ای آغاز بکار کرد و با استقبال پرشوری همراه بود؛ این نمایشگاه شامگاه چهارشنبه به کارخود پایان خواهد داد.