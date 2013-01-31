مهر سال آینده تمام کلاسهای مدارس ملارد هوشمند می شوند

علی فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: ملت ما دو آزمایش بزرگ انتخابات ریاست جمهوری و راهپیمایی 22 بهمن در پیش رو دارد که به طور قطع بار دیگر حماسه ای بزرگ خلق می کنند.

وی افزود: با همکاری معاونت پرورشی این اداره طبق برنامه ریزی مقرر شده است که 34 برنامه فرهنگی و ورزشی ویژه دانش آموزان و فرهنگیان شهرستان ملارد اجرا شود.

1357 دانش آموز سرود انقلابی اجرا می کنند



این مسئول عنوان کرد: از جمله این برنامه ها می توان به گلبانگ انقلاب، حضور در مرقد امام(ره)، جشن تکلیف، همایشهای عفاف و حجاب، جلسات پرسش و پاسخ، راهپیمایی 22 بهمن و ... اشاره کرد.

فدایی ادامه داد: همچنین 1357 دانش آموز مدرسه راهنمایی یادگار امام روز 22 بهمن دو سرود انقلابی را بین مردم اجرا خواهند کرد.

در هر مدرسه یک کلاس درس هوشمند شده است



رئیس آموزش و پرورش ملارد با اشاره به هوشمندسازی مدارس این شهرستان یادآور شد: در حال حاضر تقریبا یک کلاس هوشمند در هر مدرسه به این سیستم تجهیز شده است اما به طور قطع با توجه به نیاز دانش آموزان توسعه خواهد یافت.

وی افزود: با توجه به تنگناهای اقتصادی موجود، انتظار می رود تا مسئولان و خانواده ها آموزش و پرورش را یاری دهند.

خیرین به کمک آموزش و پرورش بیایند



این مسئول اظهار داشت: در صورت کمک خیرین، امید می رود که تا مهرماه سال آینده، تمام کلاسهای مدارس ملارد هوشمندسازی شود.

فدایی گفت: در سیستم هوشمند انتقال مفاهیم درسی، مباحث تربیتی و حتی جنبه های آموزشی مانند نماز و آمادگی دفاعی به خوبی انجام می گیرد و دانش آموزان مفاهیم را بهتر، کاملتر و عمیق تر فرا می گیرند.