کوهدشت 230 هزار نفری تنها یک بیمارستان دارد/ مصوبه دولت اجرا نشد

الهیار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بخشی از مشکلات شهرستان کوهدشت مربوط به حوزه بهداشت و درمان است، اظهار داشت: این شهرستان در حال حاضر با وجود داشتن نزدیک به 230 هزار جمعیت تنها یک بیمارستان دارد.

وی با بیان اینکه تنها بیمارستان شهرستان کوهدشت مربوط به اوایل انقلاب بوده و فرسوده است، بیان داشت: این بیمارستان تجهیزات کافی ندارد و از نظر کیفیت نیز با مشکلاتی مواجه است.

نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب احداث بیمارستان 160 تختخوابی در سفر رئیس جمهور به استان لرستان بیان داشت: متاسفانه احداث این بیمارستان نیز در حد یک مصوبه باقی مانده است.

ملکشاهی با تاکید بر ضرورت پیگیری برای اخذ مجوز 215 این پروژه و قرارگیری در ردیف بودجه سال آینده، یادآور شد: در دیداری که با رئیس جمهور داشتیم در این رابطه قول مساعد را گرفته ایم.