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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۲۷

زیبایی:

46 درصد شبکه آب روستایی اسفراین فرسوده است

46 درصد شبکه آب روستایی اسفراین فرسوده است

اسفراین - خبرگزاری مهر: مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان اسفراین گفت: 46 درصد شبکه های آب روستایی این شهرستان معادل 196 کیلومتر فرسوده است.

رسول زیبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عمر بیشتر شبکه های آب روستایی این شهرستان بالای 20 سال است و برای بازسازی نیازمند تامین اعتبار هستند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر46 درصد شبکه های آب روستایی این شهرستان معادل 196 کیلومتر فرسوده بوده و باید بازسازی شوند.

زیبایی اظهار داشت: امور آب و فاضلاب روستایی اسفراین در 149 روستای تحت پوشش 18 هزار و 902 مشترک فعال دارد.

زیبایی اضافه کرد: سرانه مصرف آب هر مشترک آب روستایی شهرستان اسفراین در سال جاری هر ماه 16.2 مترمکعب بوده که این میزان به نسبت سال گذشته افزایش چندانی نداشته است.

وی یادآور شد: سال گذشته 56 روستای شهرستان با کمبود و بحران آب مواجه بود که با حفر و تجهیز و وارد مدار کردن سه حلقه چاه و کف شکنی یک حلقه چاه دیگر، این تعداد در سال جاری به 27 روستا کاهش یافته است.

کد مطلب 1804350

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