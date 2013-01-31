  1. ورزش
۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۲۳

با انصراف سوریه؛

مسابقات بسکتبال غرب آسیا طی سه روز برگزار می‎شود

مسابقات بسکتبال غرب آسیا طی سه روز برگزار می‎شود

مسابقات بسکتبال قهرمان غرب آسیا به خاطر انصراف سوریه و حضور تنها چهار تیم، دو روز زودتر از موعد مقرر اولیه و طی سه روز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود رقابت‌های بسکتبال قهرمانی غرب آسیا طی روزهای 19 تا 23 بهمن‌ماه در تهران برگزار شود اما به دنبال انصراف سوریه از شرکت در این مسابقات، میزبانی فدراسیون بسکتبال  در این رقابت‌ها دو روز کاهش دارد.

بر این اساس مسابقات بسکتبال غرب آسیا طی روزهای 19 تا 21 بهمن ماه برگزار می‌شود. ایران، اردن، لبنان و عراق تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات هستند.

دو تیم برتر مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا - به غیر از ایران - سهمیه شرکت در رقابت‌های قهرمانی جام ملت‌های 2013 آسیا (فیلیپین) را کسب می‌کنند. ایران پیش از این با قهرمانی در کاپ آسیا سهمیه شرکت در این رقابت‌ها را کسب کرده است.

کد مطلب 1804353

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها