به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این قرار بود رقابت‌های بسکتبال قهرمانی غرب آسیا طی روزهای 19 تا 23 بهمن‌ماه در تهران برگزار شود اما به دنبال انصراف سوریه از شرکت در این مسابقات، میزبانی فدراسیون بسکتبال در این رقابت‌ها دو روز کاهش دارد.

بر این اساس مسابقات بسکتبال غرب آسیا طی روزهای 19 تا 21 بهمن ماه برگزار می‌شود. ایران، اردن، لبنان و عراق تیم‌های شرکت کننده در این مسابقات هستند.

دو تیم برتر مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا - به غیر از ایران - سهمیه شرکت در رقابت‌های قهرمانی جام ملت‌های 2013 آسیا (فیلیپین) را کسب می‌کنند. ایران پیش از این با قهرمانی در کاپ آسیا سهمیه شرکت در این رقابت‌ها را کسب کرده است.