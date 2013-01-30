به گزارش خبرگزاری مهر،‌ مدیر امور رسانه و اطلاع‌رسانی آستان مقدس قم، گفت: ویژه برنامه‌های محافل کریمه،‌ ویژه بانوان، از سوی اداره امور تبلیغی بانوان مدیریت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان مقدس قم در رواق حضرت خدیجه(س) حرم مطهر برگزار می‌شود.



حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب با بیان این که این برنامه از هفته جاری آغاز و تا پایان سال 91 از شنبه الی پنجشنبه در حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود، افزود: در این دوره کلاس‌ها و نشست‌های تخصصی با موضوعات مختلف اعتقادی، اجتماعی، خانواده،‌ تربیت فرزندان، بیان احکام و محافل قرآنی برگزار می‌شود.



وی ادامه داد: در نوبت صبح این ویژه برنامه که از ساعت 10 الی 11 برگزار می‌شود،‌ محافل سخنرانی با موضوعات مدیریت خویش، کنترل خشم، افزایش اعتماد به نفس، خوش‌بینی، پرورش باورهای مثبت، مدیریت ارتباط با همسر، مهارت‌های ارتباط با فرزندان و نوجوانان و همچنین قرائت و شرح زیارت جامعه کبیره توسط اساتید مجرب و توانای حوزه و دانشگاه، خانم‌ها باقی، طباطبایی، یزدان‌پناه و درویشی ارائه می‌شود.



وی با اشاره به برگزاری نشست‌های بیان احکام توسط اساتید حوزه چون خانم‌ها روحانی،‌ آهنگران، محامی،‌ تاجریان و یوسفی، گفت:‌ در این نشست‌ها که همه روزه بعد از نماز ظهر و عصر در رواق حضرت خدیجه(س) در حرم مطهر برگزار می‌شود، احکام بانوان، حق‌‌الناس، مقدمات نماز، مطهرات، نجاسات، ازدواج و طلاق،‌ وضو، غسل و تیمم و گناهان تبیین می‌شود.



مدیر امور رسانه و اطلاع‌رسانی آستان مقدس قم ادامه داد:‌ سخنرانی و محافل قرآنی نیز از شنبه الی پنجشنبه، از ساعت 15 الی 16 و 30 دقیقه در این رواق برگزار می‌‌شود.



حضور قاریان بین المللی قرآن در آستان مقدس قم



مسئول واحد قرآن و حدیث کریمه اهل‌بیت‌(س) در دیدار با جمعی از برگزیدگان هجدهمین المپیاد بین‌المللی قرآن و حدیث جامعه المصطفی، گفت: رسول گرامی اسلام(ص) از مسلمانان در‌باره قرآن 2 رسالت درخواست کرده است که یکی فراگیری قرآن و دیگری رساندن این پیام عظیم به دیگران است.



حجت السلام مهندسی اضافه کرد: ‌در ادبیات دینی بحث تبلیغ و دعوت باید سه عنصر عمق، طول و عرض مناسب را داشته باشد تا بتواند ماندگاری تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.



وی در پایان تاکید کرد: اگر امروزه بخواهیم بهترین شیوه و ماندگار‌ترین و تاثیر‌گذارترین روش را در امر تبلیغ دین اسلام انتخاب کنیم، همین قرآن کریم است.



یادآور می شود در این دیدار، قاریانی از کشورهای نیجریه، ساحل عاج، فیلیپین، ترکیه، گرجستان، قرقیزستان، افغانستان، پاکستان، بورکینافاسو و ‌هندوستان حضور داشتند.



شهرداری قم ارائه کننده الگوی اسلامی خدمت‌رسانی باشد



نائب التولیه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در دیدار با شهرداران مناطق مختلف استان قم که در دفتر مدیریت بین‌الملل آستان مقدس قم برگزار شد، درباره مسائل شهری استان و امور رفاهی زائران کریمه اهل‌بیت(س) به ایراد سخن پرداخت.



حجت الاسلام سید اکبر حسینی نژاد گفت:‌ مجموعه مدیریتی حرم مطهر از زمان تولیت جدید تمام تلاش خود را برای ایجاد شهرداری به نام شهرداری معصومیه، همانند شهرداری ثامن مشهد مقدس به کار برده و پیرامون این مسئله با وزارت کشور، استانداری و شورای شهر نشست‌هایی برگزار کرده است.



وی در ادامه به ضرورت ایجاد فضا و ظاهری معنوی در استان قم تأکید و ادامه داد: ورودی‌های استان قم با توجه به فضای مذهبی و معنوی حاکم بر این شهر بسیار حساس است و کارها باید با حساسیت بیشتری انجام شود که در راستا نصب تابلوهای تبلیغاتی مذهبی و معرفی اماکن مذهبی نقش مهمی دارد.



نائب التولیه آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) با بیان این که قم خاستگاه انقلاب است، اضافه کرد: آستان مقدس و شهرداری قم باید یک کارگروه مشترک تشکیل داده و با استفاده از کارشناسان مربوطه فضای تبلیغاتی شهر را نسبت به گذشته بهتر کنند.



وی با اشاره به نامناسب بودن برخی معابر در استان قم برای عبور و مرور زائران حرم مطهر کریمه اهل‌بیت(س) گفت: ‌نظافت و خدمات سطح شهر نسبت به گذشته بهتر شده و دست‌آوردهای زیادی را نیز به ارمغان آورده است، اما باتوجه به جایگاه این شهر، لازم است تا خدمت‌رسانی بهتری از شهرداری قم انجام شود.