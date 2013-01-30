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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۳۳

آمادگی کامل شهرداری برای برگزاری نماز جمعه این هفته تهران در مصلی امام خمینی(ره)

آمادگی کامل شهرداری برای برگزاری نماز جمعه این هفته تهران در مصلی امام خمینی(ره)

معاون خدمات شهری شهرداری منطقه 7 تهران با تشریح اقدامات شهرداری این منطقه برای آماده سازی مصلی بزرگ امام خمینی(ره) گفت: برای برگزاری نماز جمعه این هفته تهران در مصلی آمادگی کامل داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا کریمی منفرد افزود: با توجه به برگزاری نماز جمعه این هفته تهران در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) در محدوده شهرداری منطقه 7 ، معاونت خدمات شهری اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داده است که از جمله این اقدامات می توان به پهنه بندی پنج ناحیه منطقه، شست و شو و رفت و روب معابر و رفع سد معبر اشاره کرد.

وی افزود: همچنین در هر ناحیه تعداد 15 کارگر ، یک دستگاه واتر جت ، اکیپهای معبر یاب و واحدهای 137 به کار گرفته شده اند که از امشب (چهارشنبه) تا ساعت 7 صبح روز جمعه عملیات آماده سازی و پاکسازی مصلی را انجام می دهند.

کریمی منفرد یادآور شد: البته عملیات نیروهای خدماتی شهرداری منطقه بعد از اتمام نماز و تخلیه مصلی نیز ادامه خواهد داشت.

وی در مورد محدودیتهای ترافیکی احتمالی در منطقه 7 در روز جمعه گفت:با هماهنگی هایی که بین پلیس راهور و ستاد نماز جمعه انجام شده تا کنون برنامه ای برای اعمال محدودیت های ترافیکی نداریم.

بر اساس این گزارش ، کامران اخباری معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 7 نیز در مورد تسهیلاتی که شهرداری منطقه برای تسهیل تردد نمازگزاران تدارک دیده گفت: سه پارکینگ مجزا برای اتوبوس های حامل نمازگزاران، خودروهای شخصی و موتورسیکلت پیش ‌بینی شده است.
 

کد مطلب 1804356

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