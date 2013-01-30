آمادگی کامل شهرداری برای برگزاری نماز جمعه این هفته تهران در مصلی امام خمینی(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا کریمی منفرد افزود: با توجه به برگزاری نماز جمعه این هفته تهران در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) در محدوده شهرداری منطقه 7 ، معاونت خدمات شهری اقدامات مختلفی را در دستور کار قرار داده است که از جمله این اقدامات می توان به پهنه بندی پنج ناحیه منطقه، شست و شو و رفت و روب معابر و رفع سد معبر اشاره کرد.

وی افزود: همچنین در هر ناحیه تعداد 15 کارگر ، یک دستگاه واتر جت ، اکیپهای معبر یاب و واحدهای 137 به کار گرفته شده اند که از امشب (چهارشنبه) تا ساعت 7 صبح روز جمعه عملیات آماده سازی و پاکسازی مصلی را انجام می دهند.

کریمی منفرد یادآور شد: البته عملیات نیروهای خدماتی شهرداری منطقه بعد از اتمام نماز و تخلیه مصلی نیز ادامه خواهد داشت.

وی در مورد محدودیتهای ترافیکی احتمالی در منطقه 7 در روز جمعه گفت:با هماهنگی هایی که بین پلیس راهور و ستاد نماز جمعه انجام شده تا کنون برنامه ای برای اعمال محدودیت های ترافیکی نداریم.

بر اساس این گزارش ، کامران اخباری معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 7 نیز در مورد تسهیلاتی که شهرداری منطقه برای تسهیل تردد نمازگزاران تدارک دیده گفت: سه پارکینگ مجزا برای اتوبوس های حامل نمازگزاران، خودروهای شخصی و موتورسیکلت پیش ‌بینی شده است.

