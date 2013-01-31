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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۵۴

شکری به مهر خبر داد:

اجرا 20 ویژه برنامه دهه فجر توسط اداره کل تبلیغات اسلامی سمنان

اجرا 20 ویژه برنامه دهه فجر توسط اداره کل تبلیغات اسلامی سمنان

شاهرود-خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان از برگزاری 20 عنوان برنامه به مناسبت بزرگداشت سی و چهارمین بهار انقلاب توسط این اداره کل خبر داد.

حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرا 20 ویژه برنامه دهه فجر توسط اداره کل تبلیغات اسلامی سمنان خبر داد و افزود: اعزام 269 مبلغ، برگزاری 20 مسابقه فرهنگی و همچنین 20 گفتمان دینی ویژه پرسنل و اعضای باشگاه فرهنگی جوان از مهمترین این برنامه ها است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تاکید بر جایگاه مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: بر این اساس 220 برنامه شامل برگزاری جشن انقلاب، سخنرانی و ... در این اماکن به همت هیئت های مذهبی و هیئت امنای مساجد سطح استان برگزار می شود.

شکری گفت: حمایت از برنامه های تشکل های دینی، جوانان و انقلاب، ویژه برنامه کانون مداحان، تجلیل از فعالان عرصه دین، برگزاری جشن انقلاب، ویژه برنامه شورای هیئت های مذهبی، همایش پرچمداران بصیرت، بصیرت دینی (نماز شکر) در مساجد و برگزاری مسابقه فرهنگی در فضای مجازی از دیگر برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان به مناسبت بزرگداشت سی و چهارمین فجر انقلاب است.

 وی اظهار داشت: با هدف پاسداشت خانواده و جایگاه آن در اسلام، پنج همایش با عنوان "تحکیم خانواد" ویژه بانوان فرهیخته، اعضای باشگاه فرهنگی جوان و هیئت های مذهبی در دهه فجر امسال برگزار می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به رشادت ها و از خود گذشتگی های شهداء در هشت سال جنگ دفاع مقدس و همچنین شهدای انقلاب اسلامی افزود: کارکنان این اداره در طول دهه مبارک فجر از 34 خانواده شهدا با حضور در منزل آنها تجلیل خواهد کرد.

شکری افزود: همچنین به مناسبت دهه فجر از 10 چهره قرآنی و پیشکوست قرآن به منظور پاسداشت خدمات ایشان و تشویق و ترغیب نسل جوان به آموختن قرآن تجلیل شد.

وی در خاتمه، برگزاری مسابقه ورزشی، ایستگاه صلواتی، محفل انس با قرآن و نمایشگاه را از دیگر برنامه های این اداره کل در سی و چهارمین طلوع فجر انقلاب اسلامی عنوان کرد.

کد مطلب 1804359

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