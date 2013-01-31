حجت الاسلام علی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرا 20 ویژه برنامه دهه فجر توسط اداره کل تبلیغات اسلامی سمنان خبر داد و افزود: اعزام 269 مبلغ، برگزاری 20 مسابقه فرهنگی و همچنین 20 گفتمان دینی ویژه پرسنل و اعضای باشگاه فرهنگی جوان از مهمترین این برنامه ها است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تاکید بر جایگاه مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: بر این اساس 220 برنامه شامل برگزاری جشن انقلاب، سخنرانی و ... در این اماکن به همت هیئت های مذهبی و هیئت امنای مساجد سطح استان برگزار می شود.

شکری گفت: حمایت از برنامه های تشکل های دینی، جوانان و انقلاب، ویژه برنامه کانون مداحان، تجلیل از فعالان عرصه دین، برگزاری جشن انقلاب، ویژه برنامه شورای هیئت های مذهبی، همایش پرچمداران بصیرت، بصیرت دینی (نماز شکر) در مساجد و برگزاری مسابقه فرهنگی در فضای مجازی از دیگر برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان به مناسبت بزرگداشت سی و چهارمین فجر انقلاب است.

وی اظهار داشت: با هدف پاسداشت خانواده و جایگاه آن در اسلام، پنج همایش با عنوان "تحکیم خانواد" ویژه بانوان فرهیخته، اعضای باشگاه فرهنگی جوان و هیئت های مذهبی در دهه فجر امسال برگزار می شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به رشادت ها و از خود گذشتگی های شهداء در هشت سال جنگ دفاع مقدس و همچنین شهدای انقلاب اسلامی افزود: کارکنان این اداره در طول دهه مبارک فجر از 34 خانواده شهدا با حضور در منزل آنها تجلیل خواهد کرد.

شکری افزود: همچنین به مناسبت دهه فجر از 10 چهره قرآنی و پیشکوست قرآن به منظور پاسداشت خدمات ایشان و تشویق و ترغیب نسل جوان به آموختن قرآن تجلیل شد.

وی در خاتمه، برگزاری مسابقه ورزشی، ایستگاه صلواتی، محفل انس با قرآن و نمایشگاه را از دیگر برنامه های این اداره کل در سی و چهارمین طلوع فجر انقلاب اسلامی عنوان کرد.