اعضاء هئیت مدیره صندوق توسعه بخش کشاورزی میامی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین جلسه مجمع عمومی سهامداران صندوق توسعه بخش کشاورزی شهرستان میامی پیش از ظهر پنج شنبه با حضور کلیه سهامداران این صندوق و نمایندگان شرکت مادر تخصصی در محل سالن اجتماعات معلم آموزش و پرورش این شهرستان برگزار شد که با انتخاب سهامداران، اولین هئیت مدیره این صندوق معرفی شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی در این مجمع با اشاره به اهمیت ایجاد صندوق توسعه بخش کشاورزی، گفت: این صندوق از مزایای بسیار بالایی برای کمک به کشاورزان برخوردار است که پرداخت وام و برنامه ریزی جهت بهبود وضعیت فروش محصولات کشاورزی از جمله این مزایا است.

وی اعطای تسهیلات ارزان و به موقع، رفع مشکل وثیقه تولید کنندگان، ظرفیت سازی در بخش های غیر دولتی، تامین نهاده های مورد نیاز بخش، تامین نقدینگی، ایجاد وفاق و همدلی و فضای اطمینان، بسترسازی برای ارائه امکانات را از جمله آثار تشکیل این صندوق ها برشمرد.

بنا بر این گزارش: در ادامه با برگزاری انتخابات، هئیت مدیره صندوق توسعه کشاورزی شهرستان میامی معرفی شدند که احمد افتخاری، عباسعلی اصغری، حسن فولادی، اسماعیل الهی به عنوان نمایندگان کشاورزان از سوی بهره برداران بخش توسعه کشاورزی و عباسعلی کردی به عنوان نماینده دولت در این صندوق معرفی شدند.

هم چنین جواد شاهسواری به عنوان بازرس این هئیت معرفی شد.

معاون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میامی در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: بعد از انتخاب هئیت مدیره به دنبال ثبت شرکت خواهیم بود.

علی اصغر محمدی اظهار داشت: ثبت شرکت و انتخاب مدیر عامل از مهم ترین وظایف هئیت مدیره است که در اولویت کاری این هئیت قرار دارد.

وی افزود: این صندوق با سرمایه گذاری ده میلیارد و دویست میلیون ریال کار خود را شروع خواهد کرد.

معاون مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان میامی در خاتمه تصریح کرد: بیش از شش میلیارد ریال از سوی سهامداران سرمایه گذاری شده که مبلغی را هم از سوی دولت اختصاص داده شده است.