افتتاح بیش از 390 پروژه استان سمنان در دهه فجر/172 پروژه روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی عصر چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل استانداری سمنان از افتتاح 396 پروژه این استان با دو هزار و 150 میلیارد ریال اعتبار در دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: برخی از این پروژه ها در قالب مصوبات سفر استانی هیئت دولت با 17 میلیارد ریال سرمایه گذاری از محل اعتبارات سفر بوده است.

وی گفت: این پروژه ها مشتمل بر آموزش عالی، کشاورزی، راه، صنعتی، زیرساختی و ... است.

افتتاح 172 پروژه مرتبط با روستاهای استان سمنان در دهه فجر

مقام عالی دولت در استان سمنان گفت: از این تعداد 94 پروژه در شهرستان سمنان، 72 پروژه در شاهرود، 73 پروژه در دامغان، 46 پروژه در گرمسار، 36 پروژه در مهدیشهر، 23 پروژه در میامی، 18 پروژه در آرادان، پنج پروژه استانی و بقیه از محل تسهیلات اجرا شده است.

وی گفت: اعتبارات اجرای این طرح ها از محل منابع استانی و ملی تامین و اجرا شده است.

رهی با بیان اینکه 172 پروژه از این تعداد مرتبط با روستاها است، افزود: اعتبار بهره برداری از این پروژه ها 17 میلیارد و 600 میلیون تومان بوده است.

استاندار سمنان تصریح کرد: این پروژه ها در زمینه آبرسانی، راه های روستایی، آموزش وپرورش، بهداشت و درمان، بهسازی روستاها، گاز رسانی و ... هستند.

تکمیل و احداث 69 پروژه دهیاری هی استان سمنان

وی افزود: همچنین 69 پروژه هم در بخش تکمیل و احداث دهیاری ها بوده است.

رهی شناساندن ضرورت اصل انقلاب به جامعه را وظیفه همگان بیان کرد و اظهار داشت: تبیین ضرورت انقلاب توسط آموزش و پرورش استان یکی از وظایف اصلی این نهاد است و رسانه ملی نیز می تواند تاثیر بسزایی در این امر داشته باشد.

استاندارسمنان با بیان اینکه دهه فجر میدان ارزیابی دوستان و دشمنان نظام است، گفت: حضور حداکثری مردم در راهپیمایی 22 بهمن دشمنان انقلاب را مایوس می کند.

وی ادامه داد: مردم ولایت مدار سمنان در 34 سال از عمر پر برکت انقلاب، پایبندی خود به اصول و مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی را بارها اثبات کرده اند و امسال نیز در یوم الله 22 بهمن با حضور گسترده خود بار دیگر دشمنان را مایوس کرده و برگ زرین دیگری بر افتخارهای خود خواهند گفت.

ردان بزرگ در میدان‌های سخت شناخته می‌شوند

رهی ضمن تاکید بر اینکه بی‌شک مردان بزرگ در میدان‌های سخت شناخته می‌شوند، اظهار داشت: دهه فجر امسال و انتخابات پیش رو نیازمند آگاهی ‌شناسی و بصیرت افزایی است تا بار دیگر اقتدار نظام به رخ جهانیان کشیده شود.

استاندار سمنان بر برگزاری مردمی آیین های دهه فجر تاکید کرد و گفت: مردم صاحبان اصلی نظام هستند و هر جایی که تشخیص دهند باید وارد صحنه شوند به طور قطع با بصیرت لازم در صحنه حضور خواهند یافت.

وی دهه فجر را فرصت مناسبی برای تبیین هدف ها و آرمان های نظام جمهوری اسلامی دانست و تصریح کرد: تمامی کسانی که فرصت بیان اهداف مقدس نظام را دارند، باید مبانی اصلی انقلاب اسلامی را برای مردم بویژه نسل جوان بدرستی تشریح کنند.

دهه فجر خاستگاه ارزش‌های اسلامی و بخشی از تاریخ درخشان این مرز و بوم است

رهی ادامه داد: ملت غیور ایران با پیروزی انقلاب اسلامی به رژیم طاغوت نشان داد که دین، آموزه‌های معنوی و ارزش‌های اسلامی در ژرفای وجودش موج می‌زند.

استاندار سمنان با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص دهه فجر انقلاب اسلامی، گفت: دهه فجر خاستگاه ارزش‌های اسلامی، مقطع رهایی ملت ایران و بخشی از تاریخ درخشانی است که گذشته را از آینده جدا و اسلام را دوباره متولد کرد.

وی گفت: دهه فجر در تاریخ ایران نقطه‌ای تعیین‌ کننده و بی‌ مانند است.

انقلاب های منطقه نشات گرفته از آرمان‌ها و خط مشی‌های انقلاب اسلامی ایران است

رهی همچنین با بیان اینکه امروز، انقلاب های مردمی در کشورهای مختلف جهان بخصوص در منطقه نشات گرفته از آرمان‌ها و خط مشی‌های انقلاب اسلامی ایران است، گفت: به برکت خون شهدا پس از گذشت 34 سال از پیروزی انقلاب، آرمان‌های نظام مقدس اسلامی سراسر گیتی را درنوردیده و مذاهب و ادیان بسیاری را به سوی خود جذب کرده است.پ

استاندار سمنان گفت: موج آزادی خواهی، استقلال‌طلبی و مقاومت کشورهای مسلمان در مقابل ستم استکبار جهانی که امروز در سراسر جهان اسلام طنین‌انداز شده از مصادیق صدور انقلاب است؛ انقلابی که با انواع توطئه‌ها به برکت حضور آگاهانه مردم ایران مبارزه کرده است.

بهره برداری از پروژه های مهر ماندگار تا اردیبهشت 92 در استان سمنان

رهی با اشاره به بهره برداری پروژه های مهر ماندگار تا اردیبهشت 92 در استان سمنان اظهار داشت: افزود: در مجموع 800 پروژه مهر ماندگار در کل کشور پیش بینی شده و 36 پروژه مهر ماندگار نیز در استان سمنان مصوب شده است.

وی در توضیح طرح‌های مهر ماندگار گفت: این پروژه‌ها از جمله طرح های اساسی و زیربنایی نیمه تمام کشور هستند که بر اساس منویات مقام معظم رهبری باید در قالب پروژه مهر ماندگار تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

رهی در خصوص اعتبارات پروژه‌های مهر ماندگار نیز گفت: 100 هزار میلیارد ریال اعتبار برای این پروژه‌ها مصوب شده است که بر اساس برنامه‌ریزی انجام گرفته باید همه آنها تا اردیبهشت ماه 92 به بهره‌برداری برسند.

استاندار سمنان، طرح انتقال آب دریای خزر، آزاد راه حرم تا حرم، جاده سمنان فیروزکوه، دو ورزشگاه بزرگ شاهرود و سمنان، سد کالپوش، دو بیمارستان و نیروگاه های سیکل ترکیبی را از پروژه‌های مهر ماندگار در این استان عنوان کرد.

تولیدات چهار برابری محصولات کشاورزی در استان سمنان



وی بازار سالم را بازار رقابتی در زمینه عرضه و تقاضا دانست و تصریح کرد: ساز و کارهای ذخیره سازی، نظارت دقیق و سختگیرانه و عرضه مستقیم کالا از تولید به مصرف از راه کارهای برنامه‌های تنظیم بازار است.

رهی همچنین با اشاره به برنامه‌های عملی و آماده بودن بستر برای تحقق شعار حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: در بحث کشاورزی میزان تولیدات چهار برابر سالهای گذشته شده است و در بخش صادرات نیز باید بر اساس برنامه‌ها، صادرات غیر نفتی به 70 میلیارد دلار برسد.

استاندار سمنان در خصوص تعیین تکلیف نیروهای شرکتی استان نیز گفت: تمام نیروهای شرکتی که پنج سال سابقه کار دارند، باید تبدیل به قرارداد معین شوند و نیروهای پنج سال قرارداد معین، پیمانی می‌شوند، در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود.

انتقال 100 میلیون مترمکعب آب دریای خزر به استان سمنان

وی همچنین پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی را بزرگترین طرح آبی ایران و منطقه دانست و خاطرنشان کرد: در فاز اول این پروژه ملی 100 میلیون مترمکعب آب به استان سمنان انتقال می‌یابد.

رهی با اشاره به مسکن مهر در استان سمنان افزود: در مجموع تلاش بی وقفه ای برای آماده سازی و تحویل مساکن به متقاضیان در جریان است.

استاندار سمنان با اشاره به اینکه در ساخت مسکن مهر در استان امتیاز زمین در داخل شهر، رعایت الگوی اسلامی و ایرانی برای ساخت مسکن و اعطای تسهیلات لازم وجود دارد گفت: این استان از لحاظ مسکن مهر در سطح کشور در رتبه های بالا و از اول تا پنجم قرار دارد.

وی تصریح کرد: در مجموعه، مسکن مهر سمنان در رتبه اول، دامغان دوم، شاهرود سوم، گرمسار چهارم و مهدیشهر پنجم قرار دارد و مهدیشهر هم بعلت اینکه تعاونی ها در محل مشکل دار به ساخت وساز پرداختند، نتوانستند مانند جاهای دیگر رشد و توسعه داشته باشند .

مسکن مهر نماد افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی

رهی، مسکن مهر را نماد افتخار و بی نظیر در نظام مقدس جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: این پروژه توسط دولت خدمتگزار و تلاش رئیس جمهور محترم ایجاد شده که اجرای آن در طول تاریخ ثبت خواهد شد.

استاندار سمنان تصریح کرد: مسئولان وظیفه دارند با تلاش زیاد زمینه زندگی مناسب که مهمترین آن مسکن است را برای جوانان این مرزو بوم که از افتخارات نظام اسلامی هستند، فراهم کنند.

به گزارش مهر: در بزرگداشت ایام الله دهه فجر بیش از یک هزار و 200 برنامه فرهنگی، هنری، ورزشی، همایش و ... در استان سمنان برگزار می شود.