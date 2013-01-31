پنج همایش تحکیم خانواده در استان سمنان برگزار می شود

حجت الاسلام ولی الله مصائبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری پنج همایش تحکیم خانواده همزمان با دهه مبارک فجر در استان سمنان افزود: این تعداد همایش به منظور تبیین نقش خانواده در سلامت اجتماع برگزار می شود.
وی ضمن تاکید بر اینکه خانواده رکن اساسی جامعه انسانی است تصریح کرد: شرط پویایی و استواری آن، وجود روابط صحیح و پایدار میان همسران است.
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان اضافه کرد: بدون خانواده، نه تنها هویت انسانی بشر نابود میشود، بلکه همه تلاشهای فردی و اجتماعی نیز در حقیقت بیثمر و نافرجام خواهد ماند.
مصائبی با بیان اینکه پیوند زناشویی، امری غریزی و از نیازهای اولیه و اساسی انسان است گفت: این امر نیازی به آموزش و محرک خاص ندارد، اما تداوم این پیوند و داشتن روابطی صحیح که به پایداری خانواده منجر میشود، نیازمند آموزش و عنایتی ویژه از سوی متولیان و دلسوزان جامعه است.
وی اظهار داشت: افراد سالم جامعه و افراد موفق از درون خانوادههای سالم بیرون آمدهاند و افراد ناسالم پرورش یافته خانوادههای ناسالم هستند که در هر دو صورت این افراد بر جامعه تاثیرگذار بوده و سرنوشت جامعه را رقم میزنند.
همایش تحکیم خانواده شانزدهم بهمن ماه سال جاری به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با حضور اعضای باشگاه فرهنگی جوان و پرسنل این اداره کل در سطح شهرهای این استان برگزار خواهد شد.
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