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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۴۵

طاهرانپور در گفتگو با مهر:

حفظ وحدت لازمه بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی است

حفظ وحدت لازمه بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی است

دامغان–خبرگزاری مهر: معاون فرماندار شهرستان دامغان حفظ وحدت را لازمه بقای نظام مقدس جمهوری اسلامی بیان کرد و گفت: پیشرفت، اقتدار و حرکت رو به جلو ملت بزرگ ایران با حفظ وحدت ادامه خواهد داشت.

عباس طاهرانپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه رمز بقای پیروزی انقلاب اسلامی ایران حفظ وحدت بوده است، اظهار داشت: اگر وحدت و همدلی ملت با امام(ره) نبود امروز ما شاهد به پیروزی رسیدن انقلاب عظیم اسلامی ایران نبودیم.

وی تصریح کرد: ملت ایران در سایه وحدت و همدلی و همراهی با امام(ره) توانستند رژیم پهلوی را شکست داده و به پیروزی عظیم دست پیدا کند.

وی یادآور شد: امروز ما وظیفه داریم راه امام و آرمان های امام(ره) را ادامه دهیم و از دستاوردهای به دست امده انقلاب اسلامی ایران به خوبی حراست و پاسداری کنیم.

معاون فرماندار دامغان اضافه کرد: دشمنان انقلاب اسلامی ایران از هر راهی در جهت ضربه زدن به دستاوردها و آرمان های انقلاب اسلامی هستند که باید بکوشیم بار دیگر توطئه ها و ترفندهای دشمنان را خنثی کنیم.

وی خطاب به جوانان اظهار داشت: جوانان به عنوان نسل های آینده باید با درس خواندن و ادامه تحصیل از دستاوردها و آرمان های انقلاب اسلامی پاسداری کنند.

طاهرانپور در خاتمه با بیان اینکه ایام الله دهه مبارک فجر بهترین فرصت برای ارج نهادن به رشادت ها و جانفشانی های ملت ایران است گفت: تبیین و تشریح حماسه عظیم ملت شریف ایران در به ثمر نشستن انقلاب به رهبری امام راحل برای نسل های سوم و چهارم انقلاب که در آن دوران حضور نداشتند بسیار حائز اهمیت است.

کد مطلب 1804364

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