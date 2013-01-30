به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه تفاهمنامه ای در جلسه ای با حضور رئیس گروه مشاوران استانداری البرز، مدیرکل ورزش و جوانان و جمعی از مدیران و معاونان این دو نهاد با هدف حذف موازی کاری نهادها و سازمان های مختلف اجرایی استان در حوزه برنامه های جوانان به امضا رسید.

تلاش برای ارتقاء سطح و توانمندسازی ورزش جوانان و ایجاد زمینه و بسترهای مناسب برای فعالیت های جوانان در حوزه های مختلف از اهداف این تفاهمنامه است.

تقویت روحیه خودباوری جایگاه جوانان را در کشورارتقا می دهد



مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز در حاشیه امضای این تفاهمنامه اظهار داشت: سعی بر آن داریم خود باوری را به جای خود باختگی در روحیه جوانان جایگزین کنیم چون بر این باوریم که جوانان سرزمین ما ظرفیت و پتانسیل بسیاری دارند .

علیرضا جوانمردی افزود: رتبه جوانان کشور ما در ارزیابی شاخص های دنیا طی 2 سال گذشته از رتبه 17 به رتبه 13 تغییر کرده و این امر حاکی از آن است که با افزایش روحیه خودباوری جوانان کشور به رتبه های برتر هم دست خواهیم یافت.

وی تصریح کرد: مقوله دیگر که به آن باید اهمیت داد بحث توانمندسازی جوانان در سبک زندگی است، امروز جوانان در انتخاب الگو بر سر چند راهی قرار دارند.

وی گفت: در نشست ها و همایش های مختلف راستای ارتقا توانمند سازی سبک زندگی و خود باروری بایستی تلاش کرد.

جوانمردی اظهار داشت: بخش عمده ای از جامعه ما را جوانان تشکیل می دهد که نقش تاثیرگذاری را در جامعه ایفا می کنند و نهادهای مختلفی در جهت خدمت گذاری به جوانان وجود دارد از جمله آن ها کانون مساجد، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره کل ورزش جوانان و... هستند که این سازمان ها بدون هماهنگی و اطلاع از برنامه های یکدیگر برنامه هایی را به صورت موازی انجام می دهند که بسیاری از آنها تکراری است و سبب اتلاف سرمایه ها، نیروهای انسانی و انرژی می شود.

هماهنگی و وحدت رویه دستگاه های اجرایی از برکات این تفاهمنامه

وی افزود: یکی از اثرات و برکات این تفاهم نامه هماهنگی و رهبری میان دستگاه ها مختلف است که در جهت برنامه ریزی مناسب در حوزه فعالیت های جوانان که منتهی به پربارتر و پراثر شدن برنامه ها و هم افزایی منابع می شود.

جوانمردی گفت: مدت این تفاهم نامه به مدت یک سال است که قابل تمدید شدن است و این پیشنهاد از طرف استانداری بوده است.

ضرورت برنامه ریزی منسجم در استان جوان البرز



رئیس گروه مشاوران استانداری البرز نیز ضمن تبریک ایام الله دهه فجر در ادامه جلسه گفت: این تفاهم نامه شتاب بیشتری در جهت انعکاس این همکاری و هم افزایی میان نهادهای مختلف می دهد.

مهدی عسگری افزود: تمامی وضعیت ها و رتبه بندی ها جوانان سنجیده شده و ضعف و قوت آن مورد بررسی قرار گرفته و امکان سنجی مناسبی در آینده ترسیم می کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت برنامه ریزی منسجم برای جوانان البرز خاطرنشان کرد: استان البرز در عین نوپایی یک استان جوان است تمامی آمارها حاکی از آن است که جمعیت دانش آموزان و دانشجویان این استان به اندازه کل جمعیت برخی از استان ها می رسد.

حلقه ها در هم شکند و هم افزایی تقویت شود



وی افزود: این حلقه های بوجود آمده میان سازمان ها باید در هم شکند تا کانال های بوجود آید که سبب تقویت این هم افزایی شود.

عسگری گفت: رایزنی میان سازمان های مختلف که به نوعی با جوانان سرو کار دارند از جمله آموزش و پرورش، کانون مساجد،اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداو سیما و تبلیغات اسلامی صورت گرفته است که نگاه ها سیاست گذاری بین نهادها به یکدیگر نزدیکتر شود.

وی تصریح کرد: برنامه های بسیاری را برای بهره برداری جوانان در استانداری در نظر گرفته ایم که از جمله آن ها تالار ایده پردازی ، اتاق های فکر و .. که در این برنامه ها هدف بهربرداری از ایده های جدید جوانان است . این مکان ها جایی است که از ابداعات، ایده ها و فکرهای جوانان مطرح می شود.