دستاوردهای انقلاب اسلامی تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل برزگرزاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری ابرکوه اظهار داشت: دهه فجر فرصت مغتنمی برای تبیین اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی است.

وی بیان داشت: باید بر مردم محور بودن این مراسم تأکید کنیم.

برزگرزاده عنوان کرد: نقطه اوج این مراسم های مردمی راهپیمایی با شکوه 22 بهمن است و همه باید برای حضور بیش از پیش مردم در این روز با شکوه تلاش کنند.

وی ادامه داد: این روز روز شادی و نشاط مردم ایران است و باید با حضور خود به افکار باطل دشمنان در ناامید کردن ملت ایران خط بطلان بکشیم.

امام جمعه ابرکوه نیز اظهار داشت: انقلاب اسلامی پرده از چهره دروغگویانی که با تهجرگرایی و سلفی گری خود را نمود عینی اسلام معرفی می کردند، برداشت.

وی افزود: یکی از حکمت هایی که انقلاب اسلامی که زمینه ساز ظهور حجت خدا بر روی زمین است در ایران اتفاق افتاد، این است که مردم باید در عصر ظهور نمونه ای از حکومت اسلامی را تجربه کرده باشند.

حسینی گفت: دهه فجر ارزش آفرین است و باید برای بزرگداشت آن هر چه در توان داریم به کار گیریم.

نماینده مردم پنج شهرستان استان یزد در مجلس شورای اسلامی نیز عنوان کرد: باید نعمتها را پاس بداریم و خدمات نظام را به مردم بشناسیم.

حجت الاسلام دخیل عباس زارع زاده خطاب به مسئولان افزود: در خدمت به مردم مانند رزمندگان زمان رزم عمل کنید.