به گزارش خبرنگار مهر، در روز نهم جشنواره فجر "جیب‌بر خیابان جنوبی"، "سر به مهر اولین ساخته بلند هادی مقدم‌دوست، یک فیلم درباره مردم سومالی و ... روی پرده می‌رود.

فرزند چهارم: فیلمبرداری این فیلم که تازه‌ترین ساخته وحید موساییان است در تهران و سومالی انجام شد. در این فیلم مهتاب کرامتی، مهدی هاشمی، حسین محب‌اهری، ناصر گیتی‌جاه، معصومه قاسمی‌پور، زهرا برومند، ساناز زرین مهر و حامد بهداد بازی می‌کنند.

در بخش‌های خارج از کشور این فیلم برای اولین‌بار در سینمای ایران، گروه در صحرای آفریقا صحنه‌هایی از جنگ و خشونت علیه کودکان و زنان را به تصویر کشیده شده‌اند. "فرزند چهارم" تازه‌ترین ساخته این کارگردان بعد از ساخت آثار داستانی و مستندی چون "آرزوهای زمین"، "تنهایی باد"، "خانه روشن"، "گوشواره"، "سرزمین گمشده"، "ایستگاه همین‌ جاست" و"گلچهره" است که جوایز بسیاری از جشنواره‌ها بین‌المللی برای سینمای ایران کسب کرده‌اند.

جیب بر خیابان جنوبی: به کارگردانی سیاوش اسعدی و تهیه کنندگی علی سرتیپی- حسن داد خواه (دادگر) ساخته شده است. "حوالی اتوبان" عنوان کار قبلی این کارگردان سینمای است که در زمان اکران با ممیزی روبرو شد و نسخه‌ای که از این فیلم در جشنواره بیست و نهم به نمایش درآمد با نسخه اکران شده تفاوت‌هایی داشت.

عمدتا فیلم های این کارگردان در مراحل فیلمبرداری با توقف روبرو می شود. فیلم اول وی نیز مشکلات این‌چنینی داشت. در "جیب‌بر خیابان جنوبی" نیز برای دو بازیگر اصلی فیلم مصطفی زمانی و نورا هاشمی مشکلاتی پیش آمد و مدتی فیلمبرداری متوقف شد.

در این فاصله نیز مصطفی زمانی در فیلم "برلین منفی هفت" در آلمان جلوی دوربین رفت وهمین موضوع باعث شد که زمان توقف فیلمبرداری طولانی شود. اما در هرصورت پس از بازگشت زمانی از آلمان دوباره کار ادامه پیدا کرد.

در"جیب‌بر خیابان جنوبی" مصطفی زمانی و نورا هاشمی به همراه بهناز جعفری، افشین سنگ‌چاپ، امیر جعفری، هومن برق‌نورد، محمود جعفری، لیلا بلوکات، علی رضا جعفری و... به ایفای نقش می‌پردازند.

سر به مهر: به کارگردانی هادی مقدم‌دوست و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی ساخته شده است. مقدم‌دوست پیش از این دستیار و همکار فیلمنامه‌نویس حمید نعمت الله بوده است. لیلا حاتمی امسال با این فیلم در جشنواره فجر حضور دارد. فیلمبرداری "سر به مهر" هم به تازگی به پایان رسیده است. مقدم‌دوست همچنین در حوزه مطبوعات نیز فعالیت‌های موفقی داشته است.

فیلمنامه این فیلم را حمید نعمت‌اله و هادی مقدم‌دوست نوشته‌اند که روایت داستان دختر تنها و خسته‌ای است که کمک‌های یک دوست باعث بهبود شرایط‌اش می‌شود، اما دختر داستان "سر به مهر" برای معرفی این دوست به دیگران شهامت کافی ندارد و ...لیلا حاتمی، آرش مجیدی، خاطره اسدی و... از بازیگران فیلم هستند. "سر به مهر" اولین فیلم بلند سینمایی مقدم‌دوست در مقام کارگردان است.

این فیلم هم کم و بیش در سکوت خبری کلید خورد به ویژه درباره حضور لیلا حاتمی در این فیلم هیچ خبری منتشر نشده بود تا اینکه وی جلوی دوربین رفت. این فیلم در نمایش جشنواره‌ایش تا امروز موفق بوده است.

ساکن خانه چوبی: این فیلم به کارگردانی حسینعلی لیالستانی در سانس آخر در برج میلاد به نمایش درمی‌آید. در خلاصه داستان "ساکن خانه چوبی" آمده است: دختری 6 ساله در انتظار بازگشت دایی خود از جبهه است.همه فکر می‌کنند او شهید شده، اما...

پروانه معصومی، امیرحسین آرمان، بهزاد خداویسی، فردوس کاویانی، داریوش اسدزاده، نعیمه نظام‌دوست، پیژن پیشدادی، کیمیا حسینی از بازیگران این فیلم هستند.

عوامل تولید "ساکن خانه چوبی" عبارتند از نویسنده فیلمنامه و کارگردان: حسینعلی لیالستانی، مدیر فیلمبرداری: شهریار اسدی، صدابردار: مازیار شیخ محبوبی، صداگذار: علی ابوالصدق، تدوین: کاوه ایمانی، موسیقی: ناصر چشم آذر، طراح گریم: محمد امیدواری، طراح صحنه و لباس: غفار رضایی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: عباس شوقی، جانشین تولید: علی یاور، عکاس: احمدرضا شجاعی، تهیه‌کننده: مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، حسن علیمردانی.

"میزاک" عنوان کار قبلی لیالستانی است که در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد که با استقبال منتقدان و اهالی رسانه روبرو نشد. این فیلم تا کنون امکان اکران عمومی پیدا نکرده است.