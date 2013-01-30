اجرای سه هزار ویژه برنامه دهه فجر در اردبیل/ برنامه موازی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ولی نظرپور بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه تصریح کرد: این برنامه ها در تمامی شهرها، بخشها و دهستانهای استان با هدف تبیین اهداف انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه برنامه های در نظر گرفته شده در مساجد، مدارس و دانشگاهها به اجرا درخواهد آمد، اضافه کرد: محافل شعر، موسیقی و خاطره گویی، برگزاری همایشهای علمی، فرهنگی و تحلیلی پیرامون انقلاب اسلامی و برگزاری گفتمان دینی از جمله برنامه های در نظر گرفته شده در دهه فجر است.

نظرپور ادامه داد: برپایی نمایشگاه عکس در دانشگاهها، اهدای جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد، اعزام اکیپهای پزشکی به مناطق محروم جهت ویزیت رایگان و افتتاح 276 پروژه عمرانی از برنامه های مهم دستگاههای اجرایی در طول ایام فجر است.

برگزاری یادواره شهدای فصل زمستان

وی افزود: برگزاری مسابقات ورزشی در رشته های مختلف، بانک تکبیر در 22 بهمن ماه و برگزاری محافل و گردهمایی های جشن و سرور از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده با هدف مشارکت عمومی مردم است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همچنین از برپایی یادواره شهدا بویژه شهدای فصل زمستان خبر داد و افزود: محور برنامه های دهه فجر ارج نهادن به مقام شهیدان است که برنامه های یادواره به شکل متمرکز تری می تواند این مهم را محقق سازد.

تاکید به کیفی سازی برنامه های دهه فجر

وی در خصوص توجه صرف دستگاههای اجرایی به کمییت و تعداد برنامه های دهه فجر تصریح کرد: برنامه های دهه فجر باید در شان موضوعیت آن باشد و به همین دلیل اجرای کیفی برنامه ها در اولویت است.

نظرپور اضافه کرد: از مسئولان کمیته های ستاد برگزاری برنامه های دهه فجر خواسته شده تا به کیفیت برگزاری برنامه ها توجه و اهتمام ویژه داشته باشند.

وی از اصحاب رسانه و مطبوعات خواست در صورت مشاهده برنامه هایی که کیفیت مورد نظر را تامین نکرده است اطلاع رسانی و انتقاد منصفانه داشته باشند.

شرط افتتاح پروژه های عمرانی تکمیل آن است

رئیس ستاد برگزاری برنامه های دهه فجر اضافه کرد: به منظور کیفی سازی برنامه ها پروژه های افتتاحی شامل پروژه هایی خواهد بود که تکمیل شده است.

نظرپور در خصوص افتتاح پروژه هایی که در دولتهای قبل به اتمام رسیده است، ادامه داد: ضروری است اگر دستگاه اجرایی پروژه هایی از این دست دارد با رعایت امانت آن را به بهره برداری برساند.

وی با یادآوری تذکر نماینده ولی فقیه در استان در خصوص امانت داری در پروژه های مسئولان دولتهای مختلف اضافه کرد: ضروری است دستگاههای اجرایی با رعایت امانت به بیان پروژه هایی که به مرحله بهره برداری رسیده است، بپردازند.

در برنامه های دهه فجر موازی کاری نشده است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان همچنین در خصوص مشخص کردن تعداد دقیق برنامه ها به دلیل همپوشانی بسیاری از برنامه های دستگاههای اجرایی با یکدیگر اضافه کرد: در برنامه های دهه فجر موازی کاری و همپوشانی نداریم.

به گفته نظرپور تمامی سه هزار مورد برنامه مشخص شده در ایام فجر کاملا متفاوت با یکدیگر بوده و در ایام ده روزه فجر توسط دستگاههای اجرایی استان اجرا خواهد شد.