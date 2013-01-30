به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا محمدیان در جلسه هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با تبریک موفقیت اعضای هیئت مدیره جدید سازمان در انخابات دوره ششم هیئت مدیره و کسب اعتماد اعضاء اظهار داشت: منتخبین توانستند با برنامه‌هایی که ارائه دادند اعتماد و توجه اعضا را به خود جلب کنند.



وی بیان کرد: موفقیت هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی در گرو داشتن برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت است و بیشتر تمرکز هیئت مدیره باید بر روی برنامه ریزی باشد در غیر این صورت به موفقیتی دست نخواهیم یافت.



ناظر عالیه دفتر امور مقررات ملی وزارت راه و شهرسازی همچنین با تأکید بر رعایت اخلاق حرفه ای و ارزش های دینی عنوان کرد: رعایت اخلاق حرفه ای مهمترین عاملی است که در عملکرد هیئت مدیره اثر مثبت دارد.



وی در ادامه با اشاره به نقاط قوت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اظهار داشت: همکاری این سازمان با اداره کل راه و شهرسازی استان، کنترل نقشه‌های معماری، سازه و محاسبات، صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان، کنترل و نظارت بر لوله کشی گاز، راه اندازی واحد آموزش و برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی، انتشار نشریه تخصصی، تشکیل کمیته نظام پیشنهادات، تدوین نظامنامه کمیته‌های تخصصی، راه اندازی دفاتر سازمان در شهرهای استان و نیز همکاری با دستگاه‌های اجرایی استان از جمله نقاط قوت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم است.



محمدیان بر جذب مشارکت حداکثر اعضا در برنامه‌های سازمان نظام مهندسی تاکید کرد و ابراز داشت: جذب مشارکت حداکثری اعضا باید از افتخارات هیئت مدیره باشد و در این راستا باید از نظرات و دیدگاه های اعضا در بخش های مختلف استفاده کرد تا از این طریق گامی در راستای اعتلای حرفه مهندسی در استان قم برداریم.



توجه به معماری ایرانی با رویکرد تخصصی در حوزه دین



وی تاکید کرد: گروه های تخصصی باید فعالیت های خود را گسترده تر کنند و با نگاه پژوهشی و مطالعاتی آسیب های موجود را شناسایی و راه کارهایی برای برون رفت آنها به هیئت مدیره ارائه کنند.



ناظر عالیه دفتر امور مقررات ملی وزارت راه و شهرسازی افزود: با توجه به جایگاه و نقش استان قم و انتظار جوامع فنی و مهندسی از آن در ایجاد بستر مناسب جهت تحقق معیارهای معماری ایرانی با رویکرد تخصصی در حوزه دین، انتظار می‌رود گروه‌های تخصصی مربوط، اهتمام بیشتری در این زمینه داشته باشند.



وی عنوان کرد: رعایت استاندارد مصالح ساختمانی در ساخت و سازها، تنظیم روابط کارفرما و مهندس و توجه بیشتر به رفع نیاز مردم در چهارچوب قوانین و مقررات باید در اولویت فعالیت هیئت مدیره سازمان قرار گیرد.



محمدیان همچنین بر هماهنگی و تعامل هر چه بیشتر نظام مهندسی با دستگاه های دخیل در امر ساخت و ساز در استان در راستای تحقق اهداف قانون نظام مهندسی و اجرای مقررات ملی ساختمان تاکید کرد.



40 درصد از اقتصاد کشور در حوزه راه و شهرسازی است



قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی استان قم نیز در این جلسه اظهار داشت: در سال جاری با ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارتخانه جدید راه و شهرسازی ، 40 درصد از اقتصاد کشور در این حوزه متمرکز شده که فعالیت‌های ما در ارتباط مستقیم با زندگی مردم است.



محمد امین نصر اللهی زاده اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکل مردمی و غیر دولتی است که نقش مهمی در زمینه ساخت و ساز بر عهده دارد و به عنوان بازوی توانمندی برای وزارت راه و شهرسازی به شمار می رود.



وی گفت: قم شهر ویژه ای است که امیدواریم با گسترش تعامل و ارتباط بین اداره کل راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بتوانیم خدماتی درخور شهر کریمه اهل بیت(ع) و مردم شریف آن انجام دهیم.



در ادامه نیز هر یک از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم نقطه نظرات خود را در خصوص مباحث مطرح شده بیان و پیشنهادات خود را در زمینه ارتقاء برنامه های نظام مهندسی ارائه کردند.



در پایان نیز از اعضای هیئت مدیره اصلی و علی البدل دوره پنجم با حضور قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی استان قم و ناظر عالیه دفتر امور مقررات ملی وزارت راه و شهرسازی تقدیر و قدردانی شد.