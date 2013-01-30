شکست دوباره پیکان مقابل کارخانه/ پیروزی سایپا، نوین کشاورز و باریج اسانس

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته نوزدهم (هشتم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز چهارشنبه تیم پیکان صدرنشین در مصاف با متین ورامین متحمل شکست شد. این بازی در حالی با پیروزی قاطع شاگردان مصطفی کارخانه به پایان رسید که آنها در مرحله رفت نیز موفق به شکست خودروسازان شده بودند.

در روزی که پیکان متحمل دومین شکست این فصل برابر متین ورامین و سومین شکست خود در کل مسابقات شد، رقیب صنعتی این تیم در دیدار خانگی موفق به شکست پیشگامان کویر یزد شد. یزدی‌ها در حالی نتیجه این دیدار را واگذار کردند که طی هفته رو به پایان رفت و آمد های زیادی برای تغییر در کادر فنی آنها شد که در نهایت برکناری عباسعلی میرحسینی و معرفی ابراهیم وادی به عنوان جایگزین وی را به دنبال داشت اما به نظر می‌رسد شوک وارد شده به یزدی‌ها در نخستین گام تاثیری به حال آنها نداشت. در هر صورت سایپا با کسب پیروزی برابر پیشگامان جایگاه خود را در رده چهارم مستحکمتر کرد.

شاگردان مسعود آرمات هم در هفته نوزدهم رقابت‌های والیبال لیگ برتر موفق شدند مانند دور رفت گنبدی‌ها را با شکست مواجه کنند. البته این بار رقابت دو تیم نوین کشاورز و جواهری گنبد تا گیم پنجم ادامه داشت. تنها 400 نفر تماشاگر این بازی در خانه والیبال تهران بودند.

باریج اسانس که در مرحله رقابت‌های والیبال لیگ برتر مقابل میزان خراسان تن به شکست 3 بر یک داده بود در دیدار برگشت نیز این نتیجه را تکرار کرد اما این بار به سود خود. نتیجه چهار دیدار برگزار شده در هفته نوزدهم (هشتم دور برگشت) مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به شرح زیر است:

* متین ورامین 3 - پیکان تهران صفر

(25 بر 23)، (25 بر 21)، (25 بر 23)

* سایپا البرز 3 - پیشگامان کویر یزد یک

(25 بر 17)، (20 بر 25)، (25 بر 23)، (25 بر 21)

* نوین کشاورز 3 - جواهری گنبد 2

(25 بر 17)، (20 بر 25)، (23 بر25)، (26 بر 24)، (15 بر 13)

* باریج اسانس کاشان 3 - میزان خراسان یک

(19 بر 25)، (31 بر 29)، (25 بر 23)، (25 بر 21)

هفته نوزدهم رقابت‌های والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با رقابت تیم‌های شهرداری ارومیه مقابل شهرداری تبریز و کاله برابر آلومنییوم المهدی بندرعباس به پایان می‌رسد.