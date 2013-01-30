628 طرح عمرانی همزمان با دهه فجر در هرمزگان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی بعد از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری با بیان اینکه 628 طرح عمرانی همزمان با دهه فجر در استان هرمزگان به بهره برداری می رسد، اظهار داشت: از این تعداد 263 طرح شهری و 365 طرح نیز روستایی هستند.

وی ادامه داد: اعتبار هزینه شده برای اجرای این طرح های عمرانی رقمی بالغ بر 510 میلیارد تومان است.

استاندار هرمزگان افزود: از مجموع 628 پروژه ای که در دهه فجر در هرمزگان افتتاح می شوند، 30 طرح مربوط به بخش حمل و نقل، 27 طرح کشاورزی، بیش از 400 طرح مسکن و عمران، 55 طرح آموزشی، 21 طرح صنعت و معدن، 19 طرح بهداشت و درمان، 21 طرح ورزشی و شش طرح در بخش رفاه و تامین اجتماعی هستند و طرح هایی نیز در بخش های فرهنگی و گردشگری افتتاح می شود.

عزیزی در ادامه از افتتاح چند طرح بزرگ و ملی استان هرمزگان پس از دهه فجر خبر داد و بیان داشت: طرح "ان جی ال" جزیره سیری با هدف تولید بوتان، پروپان و میعانات گازی که با اعتباری بالغ بر 480 میلیون دلار اجرا شده، طرح توسعه بندر شهید رجایی با اعتباری بالغ بر 410 میلیون دلار، احداث 16 بندر چند منظوره با اعتبار 100 میلیون دلار، بیمارستان بشاگرد، مرکز پرتو درمانی بندرعباس، مجتمع پتروصنعت گامرون، فرودگاه جاسک، بهره برداری از اولین شناور نفتی و افتتاح واحدهای مسکن مهر از جمله طرح های بزرگی هستند که به احتمال فراوان در نیمه نخست اسفند ماه امسال به بهره برداری می رسند.