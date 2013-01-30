رویارویی صبای قم و نفت تهران در هفته بیست و ششم لیگ برتر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم در بیست و ششمین هفته دیدارهای فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در خانه خود از تیم نفت تهران پذیرایی می کند.
بر اساس برنامه سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال کشورمان، دیدار دو تیم از دور برگشت از دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس روز سه شنبه اول اسفند ماه وارد برگزار می شود و طی آن صبای قم در خانه میزبان و پذیرای تیم نفت تهران خواهد بود.
در این دیدار دو تیم از ساعت 15:30 دقیقه در حالی در ورزشگاه 15 هزار نفری یادگار امام قم برابر یکدیگر صف آرایی می کنند که صبای قم هم اکنون تیم رده هفتم جدول رده بندی به شمار می رود و تیم نفت تهران در مکان پنجم رده بندی جای گرفته و بازی رفت دو تیم در تهران با برتری یک بر صفر نفت پایان یافته است.
معرفی اسامی ناظران و داوران دیدار سفیر قم و عقاب تهران
سازمان لیگ فدراسیون والیبال اسامی داوران و ناظران بازی تیمهای سفیر قم و عقابل تهران در مرحله اول پلی آف لیگ دسته اول را اعلام کرد.
طبق برنامه ریزی فدراسیون والیبال، رقابتهای لیگ دسته اول والیبال به مرحله پلی آف رسیده است و در آستانه دور رفت این مسابقات سازمان لیگ اسامی داوران و ناظران این مرحله را اعلام کرد که دیدار عصر جمعه سفیر قم و عقاب در تهران برگزار میشود.
سفیر قم در حالی در این بازی به میهمانی تیم عقاب تهران میرود که در این بازی یونس حسنزاده ناظر مسابقه خواهد و محمدرضا آقایی به عنوان داور اول انجام وظیفه میکند و داور دوم نیز مرتضی علایی خواهد بود تا برنده این بازی حساس مشخص شود.
در این مرحله دیدارهای حساس دیگری نیز برگزار میشود که طی آن تیم گلگهر سیرجان در خانه خود پذیرای بیرگلد ایرانیان رشت خواهد بود، شهرداری زاهدان در خانه خود از تیم دلیران دشتی بوشهر میزبانی میکند، مناطقن نفت خیز جنوب میزبان کاله جوان است و پیشگامان شفق اردکان به مصاف شهدای 15 خرداد پیشوای ورامین میرود.
قضاوت داور قمی در مسابقات پلی آف لیگ دسته اول والیبال کشور
داور بین المللی و الیبال استان قم این هفته یکی از مهمترین دیدارهای مرحله پلی اف مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاههای کشور در جدال دو تیم مدعی صعود به لیگ برتر را قضاوت میکند.
محمد ابراهیمزاده که در حال حاضر تنها داور بینالمللی استان قم محسوب میشود و در سالهای اخیر همواره یکی از داوران باتجربه و ممتاز مسابقات مختلف لیگهای والیبال کشور از جمله لیگ برتر و دسته اول باشگاههای کشور بوده است، این هفته جدال رقبای یزدی و ورامینی را داوری خواهد کرد.
ابراهیم زاده مسابقه تیمهای والیبال صنعت گاز سرخس و شهرداری یاسوج در دیداری حساس از مرحله پلی آفق مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاههای کشور که به میزبانی نماینده یزد برگزار خواهد شد را بین تیمهای پیشگامان شفق اردکان و شهدای 15 خرداد پیشوا ورامین داوری میکند.
داور بین المللی والیبال قم در این دیدار به عنوان داور اول قضاوت میکند و البته ناظر بازی حساس دو تیم نیز اکبر توکلی است و منصور مجاهد نیا نیز به عنوان داور دوم این بازی انجام وظیفه خواهد کرد تا چهره یکی از لیگ برتریها مشخص شود.
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رویارویی صبای قم و نفت تهران در هفته بیست و ششم لیگ برتر
قم - خبرگزاری مهر: رویارویی صبای قم و نفت تهران در هفته بیست و ششم لیگ برتر، معرفی اسامی ناظران و داوران دیدار سفیر قم و عقاب تهران و قضاوت داور قمی در مسابقات پلی آف لیگ دسته اول والیبال کشورعناوین مهمترین خبرهای کوتاه ورزشی از استان قم است.
به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال صبای قم در بیست و ششمین هفته دیدارهای فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور در خانه خود از تیم نفت تهران پذیرایی می کند.
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