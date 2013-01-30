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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۰۹

در آغاز جشنهای دهه فجر/

20 پروژه عمرانی در نمین به بهره برداری رسید

20 پروژه عمرانی در نمین به بهره برداری رسید

نمین – خبرگزاری مهر: به میمنت فرارسیدن جشنهای دهه فجر انقلاب اسلامی و با حضور استاندار اردبیل 20 پروژه عمرانی در شهرستان نمین به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه 12 کلاسه شرف، چهار واحد خانه بهداشت، هفت واحد مسکن روستایی، گازرسانی به هشت روستا و دو طرح تولیدی با 190 میلیارد ریال اعتبار و سرمایه گذاری از جمله پروژه هایی است که امروز در نمین افتتاح شد.

مدرسه شرف از جمله بزرگترین طرحهای افتتاحی امروز بود که در زمینی به مساحت سه هزار و 500 مترمربع و در دوهزار و 400 متر مربع زیربنا اجرا شده و سهم مهمی در فراهم آوردن محیط مناسب برای دانش آموزان این منطقه خواهد داشت.

استاندار اردبیل در حاشیه افتتاح این طرحها گفت: در خصوص برکات و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی هرچه بگوییم کم گفته ایم، اما وظیف داریم در حد بضاعت و توان خود گوشه هایی از  این افتخارات را بازگو کنیم.

اکبر نیکزاد با اشاره به وابستگی مسئولان کشور قبل از انقلاب به کشورهایب غربی  ادامه داد: به برکت خون پاک شهیدان و انقلاب اسلامی، امروز شاهدیم که مسئولان مستقیم یا غیر مستقیم توسط خود مردم انتخاب می شوند و شرط مسئول بودن، خدمت به مردم و کشور است و این مهم یکی از بزرگترین  برکات نظام به شمار می رود.

وی پاسخگو بودن مسئولان به مردم را از دیگر برکات ارزشمند انقلاب اسلامی برشمرد و عنوان کرد: همه مسئولان موظف هستند مطالبات مردم را پیگیری کرده و متناسب با حوزه کاری خود به مردم پاسخگو باشند.

کد مطلب 1804398

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