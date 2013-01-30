20 پروژه عمرانی در نمین به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه 12 کلاسه شرف، چهار واحد خانه بهداشت، هفت واحد مسکن روستایی، گازرسانی به هشت روستا و دو طرح تولیدی با 190 میلیارد ریال اعتبار و سرمایه گذاری از جمله پروژه هایی است که امروز در نمین افتتاح شد.

مدرسه شرف از جمله بزرگترین طرحهای افتتاحی امروز بود که در زمینی به مساحت سه هزار و 500 مترمربع و در دوهزار و 400 متر مربع زیربنا اجرا شده و سهم مهمی در فراهم آوردن محیط مناسب برای دانش آموزان این منطقه خواهد داشت.

استاندار اردبیل در حاشیه افتتاح این طرحها گفت: در خصوص برکات و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی هرچه بگوییم کم گفته ایم، اما وظیف داریم در حد بضاعت و توان خود گوشه هایی از این افتخارات را بازگو کنیم.

اکبر نیکزاد با اشاره به وابستگی مسئولان کشور قبل از انقلاب به کشورهایب غربی ادامه داد: به برکت خون پاک شهیدان و انقلاب اسلامی، امروز شاهدیم که مسئولان مستقیم یا غیر مستقیم توسط خود مردم انتخاب می شوند و شرط مسئول بودن، خدمت به مردم و کشور است و این مهم یکی از بزرگترین برکات نظام به شمار می رود.

وی پاسخگو بودن مسئولان به مردم را از دیگر برکات ارزشمند انقلاب اسلامی برشمرد و عنوان کرد: همه مسئولان موظف هستند مطالبات مردم را پیگیری کرده و متناسب با حوزه کاری خود به مردم پاسخگو باشند.