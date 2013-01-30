نشست هم اندیشی مشاوران جوان با استاندار البرز برگزار می شود

مهدی عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر، افزود: برگزاری این نشست گامی موثر در انعکاس نظرات و ایده ها، شناسایی فرصت ها و چالش ها و نقاط قوت و ضعف فراروی دستگاه های اجرایی استان، رصد مسائل مربوط به حوزه جوانان استان، انتقال طرح ها و پیشنهادهای مشاوران به مدیران و شناسایی نخبگان و فرهیختگان جوان است.



وی با بیان اینکه مدیران دستگاه های مختلف استان و شهرستان باید به نظرات کارشناسانه مشاوران جوان دستگاه های تحت مدیریت خود بها دهند، یادآور شد: تحقق این مهم منجر به ایجاد انگیزه در میان مشاوران جوان دستگاه ها می شود تا بدین وسیله زمینه خدمت به مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی ارتقا یابد.



مشاور استاندار البرز یادآور شد: در این نشست ضمن دریافت دیدگاه های مشاوران جوان دستگاه ها، در خصوص خط مشی جدید و تقویت روند فعالیت های گروه، تبادل نظر خواهد شد و از دیدگاه استاندار در این باره نیز بهره مند خواهیم شد.



به گفته عسگری اردوی یکروزه با حضور 70 مشاور جوان دستگاه های استان، 14 بهمن ماه، در مجمتع کوهساران برگزار می شود.

