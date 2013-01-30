به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله مطلبی عصر چهارشنبه در شورای روابط عمومی دستگاه های اجرایی خراسان شمالی افزود: دشمنان نظام اسلامی از پیگری تحریم های خود به دنبال کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری هستند.

وی اظهار داشت: علاوه بر این دشمنان می خواهند با افزایش فشار اقتصادی بر ملت ایران، فردی که دارای گرایش های لیبرالی و غربی است را به روی کار بیاورند.

مطلبی در ادامه گفت: اما دشمنان از این نکته غافل هستند که ملت ایران هیچ گاه از تحریم های آنان هراسی ندارند و این مسئله را نیز با حضور پرشور و گسترده خود در انتخابات به نمایش می گذارند.

وی اضافه کرد: با حضور گسترده مردم در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری غلط بودن محاسبات دشمنان اثبات می شود و آنان مجبور می شوند از تحریم ها و فشارهای اقتصادی خود دست بردارند.

این مسئول تصریح کرد: دشمنان نظام اسلامی باید بدانند که مردم ایران از بدو پیروزی انقلاب با چالش هایی به مراتب سخت تر از تحریم ها روبرو بوده و در برابر این فشارها تسلیم نمی شوند.

وی اصول اصلی دولت در برگزاری انتخابات را قانونمداری، عدالت محوری، رعایت بی طرفی و امانتداری ذکر کرد و افزود: تمامی این موارد در انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا رعایت می شود و آنچه که از صندوق انتخابات بیرون می آید مورد احترام مجریان انتخابات و دولت خواهد بود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار خراسان شمالی در پایان ایجاد بستر مناسب برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات سال آینده را مهمترین برنامه دولت دانست و افزود: همه باید برای افزایش مشارکت در این انتخابات تلاش کنند.