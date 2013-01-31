کشتار آهوان در شیر احمد/ تنفس هوای پاک در پایتخت پس از 10 ماه

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه محیط زیست در هفته رو به پایان، شاهد اخبار و رویدادهای مختلفی بود که چکیده ای از مهمترین این خبرها را مرور می کنیم.

قطع 100 اصله درخت اکالیپتوس و نخل در جزیره سیری

چهارشنبه این هفته، در جزیره سیری که به جزیره سبز و پاک شرکت نفت فلات قاره ایران شهرت پیدا کرده است با توجیه هرس درختان اقدام به قلع وقمع درختان شد و بیش از صد اصله درخت اکالیپتوس و نخل که عموما سبز و بالغ بوده اند ازمحل تنه قطع شدند.

آغاز پروژه پرورش تمساح در باغهای سیستان

در این روز مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان از آغاز پروژه پرورش تمساح در باغهای این استان خبر داد.

خسرو افسری افزود: در حال حاضر بر اساس سرشماری صد در صد و آمار عینی 284 گاندو در برکه ها و آبگیرهای سیستان و بلوچستان شناسایی شده اما مطمئناً تعداد این گونه در استان بسیار بیشتر از این میزان است و به 400 تا هم می رسد.

به گفته وی، مرکز تحقیقات اداره کل محیط زیست سیستان در سال جاری موفق به تکثیر در اسارت تمساح پوزه کوتاه شد و 16 تمساح در این شرایط تولید شده است.

مدیرکل محیط زیست سیستان و بلوچستان تصریح کرد: از هر 10 جفت تمساح پوزه کوتاه در طول یک سال می توان حداقل 100 عدد تمساح احیا کرد لذا اداره کل محیط زیست استان در نظر دارد این گونه را در اختیار باغدارانی که شرایط نگهداری تمساح را دارند و برای پرورش آن داوطلب هستند قرار دهد.

وی افزود: در این پروژه که اعتبار آن به عهده خود باغداران است تعدادی از گاندوهایی که تولید می شوند باید به محیط زیست برگردانده شود اما بیش از آن هر تعداد تمساحی را که تولید شود متعلق به باغداران است و می توانند آن را نگهداری کنند و یا بفروشند.

پایتخت دومین روز پاک در سال 91 را تجربه کرد



روز چهارشنبه مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: پایتخت دومین روز پاک را در سال جاری تجربه کرد.

یوسف رشیدی افزود: شهر تهران پس از ماهها آلودگی هوا، دومین روز پاک خود را در سال جاری تجربه کرد.

افتتاح فاز نخست مرکز پایش لحظه ای دریای عمان

سه شنبه هفته جاری، معاون دریایی سازمان محیط زیست از افتتاح فاز نخست مرکز پایش لحظه ای دریای عمان تا پایان سال جاری،در چابهار خبر داد.

عبدالرضا کرباسی با بیان این مطلب اظهار داشت:در دور سفر سوم هیئت دولت به استان سیستان و بلوچستان، راه اندازی مرکز پایش زیست محیطی لحظه ای دریای عمان به تصویب هیئت دولت رسید.

به گفته وی، باتوجه به این مصوبه،عملیات اجرایی راه اندازی مرکز پایش زیست محیطی لحظه ای دریای عمان طی سال جاری در دستور کار قرار گرفت که به این منظور یک هکتار زمین از سوی شهرداری استان اختصاص یافت.

کرباسی افزود: در حال حاضر فاز نخست راه اندازی مرکز پایش لحظه ای دریای عمان، با 500 میلیون تومان اعتبار آغاز شده است.

ایران از شرکت BP برای آلودگی نفتی دریای خزر شکایت می‌کند

دوشنبه این هفته، معاون دریایی سازمان محیط زیست گفت: در صورت ادامه روند آلودگی دریای خزر توسط شرکت BP که عهده دار اکتشاف و استخراج نفت برای کشور آذربایجان ایران از این شرکت شکایت می کند.

عبدالرضا کرباسی افزود: شرکت BPعهده دار اکتشاف و استخراج نفت برای کشور آذربایجان است و این شرکت به جای تزریق پساب های نفتی در عمق6 هزار متری چاه ها، آنها را در آبهای دریای خزر رها سازی می کند.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست کشور اظهار داشت: باتوجه به اهمیت زیست محیطی بزرگترین دریاچه دنیا و روند افزایشی آلودگی نفتی در این پهنه آبی امیدی به حفظ حیات آبزیان باقی نمانده است.

به گفته وی، در سالهای گذشته بصورت مکرر سواحل جنوبی دریای خزر توسط گلوله های نفتی پوشانده شده است و در آخرین حادثه که حدود 4 ماه قبل رخ داد حدود 25 تن گلوله نفتی ازسواحل ایران جمع آوری شد.

کرباسی یادآور شد: افزایش مواد نفتی در محیط های دریایی باعث افزایش میزان مواد آلی و در نتیجه آن مصرف اکسیژن برای سوخت و ساز آنها می گردد و بنابراین میزان اکسیژن آب دریای خزر رو به کاهش است که موجب مرگ و میر آبزیان می شود.

بررسی کاهش سن معاینه فنی خودرو درقالب طرح مبارزه با آلودگی هوا

یکشنبه هفته جاری، نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش سن معاینه فنی خودروها در قالب طرح دوفوریتی مبارزه با آلودگی هوا بررسی می شود.

مهرداد بائوج لاهوتی اظهار داشت: کاهش سن معاینه فنی خودروها از جمله موضوعاتی است که مد نظر فراکسیون محیط زیست قرار دارد و با جدیت در کمیسیون های مربوطه بررسی شده است.

این نماینده مجلس افزود: طرح کاهش سن معاینه فنی خودروها را در قالب طرح کاهش آلودگی هوای کلانشهرها بررسی کرده ایم تا در نهایت از پنج سال به دو سال کاهش پیدا کند.

به گفته وی، طرح مبارزه با کاهش آلودگی هوا در قالب دو فوریت در مجلس تهیه شده و به چاپ رسیده است که به احتمال زیاد هفته آینده در صحن علنی مطرح خواهد شد.

لاهوتی تصریح کرد: به احتمال 99 درصد این طرح در هفته آینده به تصویب خواهد رسید.

تهران و خوزستان در صدر استانهای دارای بیشترین زمین خواری

در این روز، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها و مراتع اعلام کرد: بیشترین میزان زمین خواری و تصرف اراضی در استانهای تهران و خوزستان رخ می دهد.

محمد تقی عموزاده افزود: در تهران به دلیل ارزش افزوده بالای اراضی زمین خواری و تصرف در صدر تمام استان های کشور قرار دارد.

به گفته وی، در خوزستان نیز به دلیل وسعت اراضی و دسترسی به منابع آب در اثر سدهای متعددی که در این استان احداث شده است از یک سو و از بین رفتن اسناد مالکیت بسیاری از اراضی در طی سال های جنگ تحمیلی در خوزستان و بازگشت جنگزده ها به این استان درصد زمین خواری و تصرف اراضی بسیار بالاست.

عموزاده اظهار داشت: البته برخی سالها دردیگر استان ها ممکن است زمین خواری و تصرف بیشتری رخ دهد اما به طور میانگین در سال های بعد از انقلاب در تهران و خوزستان بیشترین میزان زمین خواری رخ داده است.

کشتار آهوان پناهگاه حیات وحش شیر احمد

در اولین روز از هفته جاری، مدیر انجمن دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران از کشتار 5 راس آهو در پناهگاه حیات وحش شیر احمد خبر داد.

کیوان هوشمند افزود: دو شکارچی اقدام به شکار غیر مجاز 5 رأس آهو در پناهگاه حیات وحش شیر احمد و فروش گوشت آنها کرده اند.

به گفته وی، مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان طی بررسیهای به عمل آورده موفق به دستگیری دو شکارچی غیر مجاز در پناهگاه حیات وحش شیر احمد شدند.