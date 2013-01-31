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۱۲ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۲۰

16 بهمن

برگزیدگان مسابقه "رسول مهربانی" اعلام می شود

برگزیدگان مسابقه "رسول مهربانی" اعلام می شود

اراک- خبرگزاری مهر: مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری استان مرکزی از اعلام برگزیدگان مسابقه شعر و داستان " رسول مهربانی" همزمان با 16 بهمن روز انقلاب اسلامی، سبک زندگی اسلامی و تحکیم بنیاد خانواده خبر داد.

مریم طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مسابقه با محوریت تحکیم خانواده با توجه به سیره عملی پیامبر اکرم (ص) برگزار شد.

وی با بیان اینکه، پس از اعلام فراخوان آثار قابل توجهی از داستان نویسان و شاعران سراسر استان برای شرکت در مسابقه رسید افزود: آثار رسیده از شهرهای اراک، تفرش، دلیجان و خمین است و استقبال از بخش داستان بیشتر از شعر بوده است.

طالبی با اشاره به اینکه  دغدغه هایی همچون طلاق و آثار آن در داستان ها و اشعار رسیده برجسته است،  اظهار کرد: هنرمندان به عنوان قشر آگاه جامعه می توانند در پیگیری دغدغه های روز جامعه و خانواده ها موثر باشند و در ارائه راهکار و آگاهی در قالب هنر پیشقدم باشند.

کد مطلب 1804426

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