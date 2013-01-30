توزیع دفترچه های رایگان به دانش آموزان مدارس روستایی استان تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که بعدازظهر چهارشنبه در مجتمع آموزشی و پرورشی شهید آوینی بهارستان برگزار شد، رحیم زمانی مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران و نیز دیگر مسئولین اداره کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در کنار مسئولین شهرستان بهارستان، دفترچه های رایگان را به دانش آموزان دبستان شهدای گمنام اهدا کردند.

حجت الاسلام احمد محسن زاده، امام جمعه بخش بوستان، ضمن تقدیر از مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران به دلیل اجرای برنامه های متمرکز استانی آموزش و پرورش در شهرستان تازه تاسیس بهارستان، توزیع دفترچه های رایگان را در راستای اقدامات مطلوب دولت در مناطق روستایی اعلام کرد.

در راستای اجرای این طرح به هریک از دانش آموزان مدارس روستایی، 9 عدد دفترچه با طرحهای زیبا اهدا شد.

در ادامه این برنامه، مسئولان ضمن بازدید از کلاسهای هوشمند دبستان شهدای گمنام، از سایت رایانه ای پیشرفته و مجهز این مدرسه نیز بازدید کردند.