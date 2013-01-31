بزودی از تردد خودروهای شخصی در خیابان مدرس کرمانشاه جلوگیری می شود/افتتاح پارکینگ بیستون در دهه فجر

بهرام اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بهسازی و نوسازی بافت فرسوده کرمانشاه تنها در تورنومنت خیابان مدرس به عهده این سازمان است و بهسازی مابقی بافت های فرسوده استان به عهده شرکت های عمران و مسکن سازی است.

وی در خصوص بهسازی بافت فرسوده خیابان مدرس کرمانشاه گفت: بهسازی این منطقه در سال 85 و با 56 پروژه آغاز شده و هم اکنون 33 پروژه از آن در دست اجراست.

وی افزود: هم اکنون 7 پروژه از این 33 پروژه آماده بهره برداری است.

مدیرکل بهسازی و نوسازی بافت فرسوده استان کرمانشاه، از افتتاح و بهرهبرداری پارکینگ طبقاتی بیستون واقع در خیابان حاج آخوند مشرف به مدرس در ایام الله دهه فجر خبرداد.

اسماعیلی افزود: این پروژه با ظرفیت 400 واحد خودرو و در 4 طبقه پارکینگ و دو طبقه هم کف و زیر زمین با استفاده تجاری احداث شده است.

وی ادامه داد: سرمایه اولیه این پروژه حدود 5 میلیارد بوده و تمام اصول فنی در احداث آن رعایت شده است.

مدیر کل نوسازی و بهسازی استان کرمانشاه گفت: از دیگر پروژه های در دست احداث در خیابان مدرس پروژه آراد است که یک مجتمع فرهنگی و تجاری بوده و با تخصیص اعتبارات مورد نیاز تا نیمه دوم سال 93 شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.

اسماعیلی افزود: از دیگر پروژه های مهم در مدرس می توان به پروژه آراد(ارم) با 90 درصد پیشرفت فیزیکی اشاره کرد که یک مجتمع فرهنگی تجاری با ابعاد8000 متر است و 2000 متر از آن به بخش فرهنگی اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: وی در خصوص تعریض مدرس گفت: پروژه تعریض خیابان مدرس به طول 1800 متر از میدان آزادی تا میدان جهاد انجام می شود.

اسماعیلی گفت: در طرح تعریض مدرس تنها پیاده رو تعریض شده و عرض آن از 20 به 35 متر افزایش پیدا می کند.

وی افزود: پس از تعغریض به زودی از تردد خودروهای شخصی در این محدوده خودداری شده و تنها اجازه عبور به خودروهای عمومی داده می شود.

مدیر کل نوسازی و بهسازی استان کرمانشاه گفت: این تعریض در تمام بخش های مدرس اتفاق افتاده و در بخش اعظمی از آن حدود 100 متر که مربوط به بازار است ثبت میراث شده باید از طرف میراث فرهنگی تعیین تکلیف شود که تا کنون تعیین تکلیف نشده است.

اسماعیلی افزود: البته این تعریض در چند لکه دیگر چون تکیه بیگلر بیگی، حمام سرتیپ، خانه صمدی نیز چون بازار سنتی ثبت میراث شده و نیاز به تعیین تکلیف میراث فرهنگی دارد و تا آنزمان اجازه تعریض نداریم.

وی در خصوص پروژه فیروزه غرب گفت: کار گودبرداری این پروژه انجام شده و دلیل تاخیر این پروژه مشکلات مالکیتی است و 20 میلیارد اوراق مشارکت آن به فروش رسیده و اگر این مشکلات رفع شود کار احداث آن ادامه خواهد یافت.











