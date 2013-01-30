طرح تحول اجتماعی برای کاهش طلاق در اردبیل اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر عصر چهارشنبه در جلسه ستاد کاهش آسیب های اجتماعی در اردبیل اضافه کرد: کاهش مشکلات خانواده و آموزش شیوه های راهبردی به خانواده ها در پی این طرح به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این راستا هفت کمیته برای کاهش آسیب های اجتماعی در اردبیل تشکیل خواهد شد، افزود: مهمترین اهداف این کمیته ها پیشگیری از اعتیاد و جرایم اخلاقی، ارتقا نشاط اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و ارتقا امنیت جامعه است.

فرماندار اردبیل اعتقاد دارد این مسائل باید با فرهنگ سازی، آگاه سازی اجتماعی، توسعه آموزش مهارتهای زندگی و... در قالب آموزه های دینی، فرهنگی و سیاست های نظام به روشنی و شفاف برای جوانان جامعه تبیین کرد.

وی اعتیاد به انواع مواد را بلایی برای از هم پاشیدن بنیان خانواده و جامعه دانست و ادامه داد: خانواده ها باید هوشیاری لازم را داشته و با برنامه ریزی دقیق به فرزندان خود در این زمینه هشدارهای لازم را بدهند تا جوانان از خطرات جدی و تهدیدهای جبران ناپذیری که سلامت خانوادهها را در بر می گیرد، در امان باشند.

دبیر وظایف همه دستگاههای فرهنگی و اجتماعی در زمینه معظل های اجتماعی را یادآورشد و عنوان کرد: برنامه ریزی فرهنگی و آگاه سازی نهادهای خانواده از وظایف جدی دستگاههای فرهنگی از جمله صدا و سیما و آموزش و پرورش و سایر نهادهای مرتبط اجتماعی و فرهنگی است.