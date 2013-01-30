به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی پس از تساوی عصر امروز چهارشنبه تیم‌های پرسپولیس با فولاد خوزستان با بیان مطلب فوق اظهار داشت: فکر کنم این بازی توانست رضایت تماشاگران را جلب کند، هرچند من از تساوی بدون گل و اصلا از نتیجه تساوی خوشحال نیستم. ما به امید پیروزی به تهران آمده بودیم و اگر بازیکنان بیشتر دقت می‌کردند، سه امتیاز را می‌گرفتیم.

وی خاطرنشان کرد: موضوع خوشحال کننده برای من این بود که در نیمه اول فقط یک اوت دستی به بازیکنان پرسپولیس دادیم. بین نیمه این موضوع را به بازیکنانم گفتم و از آنها تشکر کردم. در نیمه دوم هم فشار یکسانی روی دو دروازه ایجاد شد ولی فرصت‌های ما خطرناک‌تر بود.

سرمربی فولاد درباره رکورد 16 هفته نباختن این تیم تاکید کرد: مثل اینکه این موضوع حساسیت بیشتری پیدا کرده است و برای مردم جذابیت خاصی بوجود آورده. ما از اول دنبال رکورد نبودیم ولی این مسئله را مدیون بازیکنانم هستم. آنها همدلی و رفاقت را در تیم معنا کرده‌اند.

فرکی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر داوری این بازی هم گفت: اجازه بدهید درباره این موضوع صحبت کنم. ما تیمی بودیم که در نیم فصل اول بخصوص در بازی با ذوب آهن و داماش از داوری به شدت ضرر کردیم ولی جا دارد اینجا از جامعه داوری دفاع کنم. نمی‌دانم این چه عادتی است که همه، از تیم‌های در حال سقوط تا تیم‌های صدرنشین و میانه جدول با داور کار دارند.

وی افزود: مگر داوران جدای از فوتبال ما هستند؟ این بی انصافی است که در هر بازی همه باخت‌ها را گردن داور می‌اندازند. حالا اگر تیم‌های در حال سقوط در این خصوص صحبت کنند قابل قبول است ولی این برایم قابل قبول نیست که سایر تیم‌ها اشتباهات خودشان را گردن یک اشتباه داور می‌اندازند.

سرمربی فولاد با انتقاد از بعضی تیم‌های ثروتمند یادآور شد: تیم‌هایی که بازیکنان میلیاردی جذب می‌کنند، تماشاگران زیادی دارند و از همه نوع امکاناتی برخوردارند تحمل یک باخت را ندارند. این تفکر بدی است که بر فوتبال ما حاکم شده.

فرکی گفت: من از بعضی مدیران سئوال دارم که آیا تاکنون وسط زمین فوتبال و در مقابل 10 هزار تماشاگر ایستاده‌اند؟ راه رفتن در این فضا هم وحشت آور است چه برسد به قضاوت کردن. بعضی مدیران در کار خود 10 اشتباه دارند ولی بدون توجه به این اشتباهات به تک اشتباه داور گیر می‌دهند. آنها این کار را می‌کنند تا از زیر فشار خارج شوند.

وی در پایان تاکید کرد: تیم‌های من در این چند سال از داوری متضرر شده‌اند و الان هم قصد خوش خدمتی به داوران را ندارم ولی هم بازیکنان و هم مربیان باید به داوران کمک کنند تا راحت کار خود را انجام دهند.