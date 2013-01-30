به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت نیم ساعت از زمان از پیش اعلامشده آغاز افتتاحیه سی و یکمین جشنواره فیلم فجر کم کم تعداد چهرههای سینمایی که برای شرکت در مراسم میآیند افزوده میشود.
تاکنون چهرههایی چون امین حیایی، کوروش تهامی، هنگامه قاضیانی، علی عطشانی، همن بهمنش، فرهاد قائمیان، محسن علیاکبری، پژمان لشگریپور، محمدهادی کریمی، رامتین لبافی، نیکی کریمی، محمد متوسلانی، پوران درخشنده، جمشید مشایخی، جهانگیر الماسی، ابراهیم فروزش، علیرضا داوودنژاد، فرشته طائرپور، مازیار میری، منوچهر محمدی، محمدرضا شفیعی، هادی مقدمدوست، بهرام توکلی و ...در تالار وحدت حضور پیدا کردهاند.
نکته مهم درباره مراسم امشب این است که مقامات فرهنگی از وزیر تا رییس سازمان سینمایی از همان دقایق اولیه مراسم حضور داشتند.
نظر شما