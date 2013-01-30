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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۲۵

بحرانی در گفتگو با مهر:

گرفتار شدن اساتید دانشگاه صنعتی شریف در کوه‌های جاشک/ نجات با بالگرد

گرفتار شدن اساتید دانشگاه صنعتی شریف در کوه‌های جاشک/ نجات با بالگرد

دیر - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دیر گفت: سه استاد دانشگاه صنعتی شریف و یک کارشناس محیط زیست استان بوشهر که از سه شنبه در کوه‌های شهرستان دیر گرفتار شده بودند، با اعزام یک بالگرد نجات یافتند.

علی بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه استاد دانشگاه صنعتی شریف و یکی از کارشناسان منابع طبیعی استان بوشهر از سه روز پیش برای انجام کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی به شهرستان دیر سفر کردند و به گنبد نمکی جاشک صعود کردند.

وی با بیان اینکه این افراد بدون هماهنگی با فرمانداری شهرستان دیر اقدام به حضور در این منطقه کرده‌ بودند، ادامه داد: با توجه به بارندگیهای روز گذشته در این منطقه، کوه نمک جاشک سست شده بود و امکان بازگشت برای این افراد امکان‌پذیر نبود.

فرماندار شهرستان دیر از اعزام گروه‌های کوهنوردی به این منطقه برای نجات این افراد خبر داد و گفت: با توجه به بارندگی‌های روز گذشته امکان نزدیک‌شدن به این افراد وجود نداشت و گروه‌های کوهنوردی نتوانستند عملیات خود را برای نجات این افراد انجام دهند.

وی ادامه داد: پس از اطلاع از این موضوع گروه‌های امدادی و مدیریت بحران استانداری بوشهر برای نجات این افراد وارد عمل شدند و با هماهنگی‌های صورت گرفته از سوی ستاد مدیریت بحران استان بوشهر با مدیریت بحران استان کرمان، یک فروند بالگرد به این منطقه اعزام شد و این افراد را نجات دادند.

بحرانی به وضعیت جسمانی این افراد اشاره کرد و گفت: خوشبختانه هیچ‌گونه مشکلی برای این افراد ایجاد نشده بود و این افراد در سلامت کامل به سر می‌برند.

کد مطلب 1804453

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