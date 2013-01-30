علی بحرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه استاد دانشگاه صنعتی شریف و یکی از کارشناسان منابع طبیعی استان بوشهر از سه روز پیش برای انجام کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی به شهرستان دیر سفر کردند و به گنبد نمکی جاشک صعود کردند.
وی با بیان اینکه این افراد بدون هماهنگی با فرمانداری شهرستان دیر اقدام به حضور در این منطقه کرده بودند، ادامه داد: با توجه به بارندگیهای روز گذشته در این منطقه، کوه نمک جاشک سست شده بود و امکان بازگشت برای این افراد امکانپذیر نبود.
فرماندار شهرستان دیر از اعزام گروههای کوهنوردی به این منطقه برای نجات این افراد خبر داد و گفت: با توجه به بارندگیهای روز گذشته امکان نزدیکشدن به این افراد وجود نداشت و گروههای کوهنوردی نتوانستند عملیات خود را برای نجات این افراد انجام دهند.
وی ادامه داد: پس از اطلاع از این موضوع گروههای امدادی و مدیریت بحران استانداری بوشهر برای نجات این افراد وارد عمل شدند و با هماهنگیهای صورت گرفته از سوی ستاد مدیریت بحران استان بوشهر با مدیریت بحران استان کرمان، یک فروند بالگرد به این منطقه اعزام شد و این افراد را نجات دادند.
بحرانی به وضعیت جسمانی این افراد اشاره کرد و گفت: خوشبختانه هیچگونه مشکلی برای این افراد ایجاد نشده بود و این افراد در سلامت کامل به سر میبرند.
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