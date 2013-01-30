به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی پس از تساوی بدون گل عصر امروز چهارشنبه تیمش برابر فولاد در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی ضمن بیان این مطلب به سطح کیفی این بازی اشاره کرد و گفت: هر دو تیم می توانستند برنده این بازی باشند. به نظر تماشاگران فوتبال زیبایی را دیدند اما ای کاش یکی از دو تیم برنده می شدند.

وی با تبریک به کادر فنی و بازیکنان فولاد خاطرنشان کرد: به نظرم فولاد می تواند یکی از مدعیان قهرمانی باشد و حتی قهرمان لیگ شود. آنها فوتبال خوب و روانی را به نمایش گذاشتند و من به بازیکنانم تذکر داده بودم که در ضد حملات بسیار خطرناک و سرعتی هستند که دیدید چند بار روی دروازه ما خطرساز شدند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از تغییر سیستم تیمش در این دیدار خبر داد و گفت: با توجه به این تغییر سیستم باید از بازیکنانم تشکر کنم که بازی قابل قبولی را به نمایش گذاشتند و صاحب موقعیت های خوبی هم شدند اما نتوانستند از ضربات آخر به گل برسند. ما باید در تعطیلاتی که پیش رو داریم استفاده و مشکل گلزنی تیم را برطرف کنیم.

گل محمدی در پاسخ به این پرسش که چرا پرسپولیس به راحتی موقعیت ها را در اختیار فولاد می گذاشت گفت: روی چند اشتباه بازیکنانمان موقعیت هایی را به فولاد دادیم که باید این مشکلات را هم به حداقل برسانیم. همانطور که گفتم به بازیکنانم تذکر داده بودم که مراقب ضد حملات فولاد باشند اما متاسفانه در چند صحنه توپ را لو دادند و موقعیت را در اختیار فولاد گذاشتند.

سرمربی سرخپوشان با ابراز رضایت از عملکرد داور این مسابقه گفت: آقای مظفری زاده به خوبی این بازی را اداره کردند و من از قضاوت ایشان راضی هستم اما کمک داور این بازی در دو صحنه اشتباه کرد. یکی در نیمه اول که آقای کهوری به اشتباه برای مهاجم ما اعلام آفساید کرد و دوم زمانی که آفساید بازیکن فولاد را نگرفت و دروازه ما به خطر افتاد.

یحیی گل محمدی با اشاره به دو دیدار آینده این تیم برابر نفت تهران و گهر دورود خاطرنشان کرد: به هر حال دیدار با نفت برای ما سخت خواهد بود چرا که این تیم در یک ماه اخیر نتایج خوبی کسب کرده و توانسته به پیروزی های روحیه بخشی دست پیدا کند. با این حال باید تلاش کنیم در آن دیدار هم به پیروزی برسیم.