عبدالصمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: ما در لیگ برتر بازی به بازی در شرایطی بهتری قرار گرفته ایم و عمکلرد بازیکنان ما در نیم فصل دوم گویای پیشرفت خوبی در تیم صبای قم است و انشاءالله این روند تا پایان لیگ برتر و همچنین در لیگ قهرمانان نیز ادامه خواهد داشت.



وی ادامه داد: ما در کنار بازی های که تا پایان دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور پیش رو داریم، همزمان به دیدار پلی آف لیگ قهرمانان آسیا هم فکر می کنیم، من هرگز این بازی را از یاد نبرده ام بلکه از طرق مختلف تیم الشباب امارات را زیر نظر دارم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: ما آنالیزورهایی برای ارزیابی عملکرد دقیق تیم الشباب امارات به کار گرفته ایم و حتی اخیرا بازی حساس الشباب امارات و الوحده در چارچوب رقابت های لیگ فوتبال امارات را به دقت دیده ام و وضع تیم الشباب را کاملا می شناسم.



وی تصریح کرد: آنها دو بازیکن شاخص برزیلی در ترکیب تیم خود دارند که واقعا مهره های خطرناکی هستند به همین خاطر برای مهار آنها برنامه ریزی کرده ایم ضمن اینکه تیم الشباب با هزینه های هنگفتی که انجام داده تیم خوبی است.



مرفاوی بیان کرد: ما از هر نظر مهیای این دیدار هستیم، در واقع بهتر و بیشتر از کادر فنی و مدیریت باشگاه، این بازیکنان ما هستند که برای این بازی لحظه شماری می کنند و می خواهند خود را در یک میدان بزرگ بین المللی به فوتبال آسیا نشان بدهند.



وی عنوان داشت: تردید ندارم که ما ظرفیت بسیار بالایی برای موفقیت در این مرحله از رقابت های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا داریم و می توانیم با ارائه بازی سنجیده و منطقی در مقابل تیم الشباب نتیجه لازم را برای راهیابی به مرحله گروهی به دست بیاوریم.



سرمربی تیم فوتبال صبای قم تصریح کرد: ما در این شرایط و در آستانه این بازی با توجه به اینکه نماینده فوتبال ایران هستیم و حضور ما جنبه ملی دارد باید بیشتر مورد حمایت قرار بگیریم، خوشبختانه تیم انگیزه بالایی دارد اما یقینا حمایت مردم و مسئولان می تواند زمینه موفقیت ما را بیشتر از این فراهم کند.



گفتنی است: دیدار تیم های فوتبال صبای قم و الشباب امارات در چارچوب بازی های لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا از ساعت 17 روز شنبه 21 بهمن ماه در قم برگزار می شود.

