توقف برنامه هسته ای ایران در دوران "اوباما" امکان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، "جان مک کین" سناتور جمهوریخواه کنگره آمریکا و رقیب انتخاباتی اوباما در دور اول ریاست جمهوری اش در مصاحبه با شبکه "maxnews" تصریح کرد که توقف برنامه هسته ای ایران در دوران ریاست جمهوری اوباما امکان پذیر نخواهد بود.

مک کین با اشاره به شکست سیاست های آمریکا در دهه گذشته در منطقه گفت : ایرانی ها شاهد خروج آشفته ما ازعراق و ناتوانی ما در مداخله در سوریه هستند و می دانند که ما از افغانستان هم خارج می شویم و همه اینها بیانگر این است که ما در تلاش برای متوقف کردن ایران جدی نیستیم.

وی با تایید اظهارات هفته گذشته "هنری کیسینجر" سیاستمدار کهنه کار آمریکایی گفت: 15 سال است که آمریکا و شورای امنیت اعلام کرده اند که ایران هسته ای را نخواهند پذیرفت، اما این ایران است که هر روز پیش می رود.

مک کین با اشاره به کاهش نفوذ و توان آمریکا درمنطقه گفت : من مطمئن هستم که تمام کشورهای متحد ما در منطقه نسبت به توانایی آمریکا در متوقف کردن برنامه هسته ای ایران اطمینان ندارند و این در حالی است که سانتریفیوژهای ایران در حال چرخش هستند.