کدام یک از اعضای گروهک تروریستی خلق عرب در نشست مصر شرکت داشتند ؟

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گروه های تندرو وهابی کشورهای عربی منطقه از جمله مصر، قطر، بحرین و عربستان در کنار عناصر تروریست خلق عرب در کشور مصر در 20 و 21 دی ماه سال جاری همزمان با حضور وزیر امور خارجه ایران در این کشور بازتاب های متفاوتی در محافل خبری داشته است.

با وجود فضا سازی پر طمطراق و گسترده کشورهای عربی و برخی رسانه های معاند جمهوری اسلامی ایران درباره این نشست، برخی خبرها از جمله منابع تامین مالی نشست که شبکه بی بی سی فارسی سخنگوی تروریست های به اصطلاح خلق عرب ! به خوبی به آن اشاره کرده و کشور قطر و عربستان سعودی و برخی وهابی های بحرین را عامل تامین مالی نشست خواند، حضور و هویت برخی از میهمانان جلسه مذکور مغفول باقی ماند .

در این نوشتار تلاش خواهد شد تا چهره عناصر تروریستی خلق عرب شرکت کننده در این نشست، که دستشان به خون صدها نفر از هموطنان عرب و مردم مظلوم و بیگناه خوزستان آلوده است و بررسی سوابق گروهکی آنها سندی بر خیانت های تاریخی آنها در حق ملت ایران است، با افکار عمومی در میان گذاشته شود .

محمود مشاوی (محمود حسین مشاوی )



محمود حسین مشاوی سرکرده گروهک تروریستی موسوم به جبهه العربیه لتحریر الاحواز"اهواز" است که بعد از اشغال عراق از ترس جانش به اروپا می گریزد. این گروهک تروریستی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون دهها عملیات تروریستی و خرابکاری را هدایت کرده است که در این اقدامات دهها شهروند خوزستانی جان خود را از دست داده یا مصدوم شده اند .

این گروهک همچنین ستون پنجم ارتش عراق در جریان جنگ تحمیلی محسوب می شد و اعضای این گروه درعراق ضمن تأسیس تشکیل ارتش به اصطلاح خوزستانیها چندین بار علیه نیروهای ایران وارد جنگ شدند .



فرد یاد شده بعد از اشغال عراق به اروپا گریخت و در حال حاضر در پناه این کشورهای غربی، فعالیتهای به اصطلاح حقوق بشری انجام می دهد ؟!

سید ایوب (صباح)موسوی



سید ایوب (صباح) موسوی سرکرده گروهک تروریستی موسوم به حزب النهضه العربی الاحواز"اهواز" که دارای سایت اینترنتی موسوم به المحمره "خرمشهر"بوده است ، وی اولین کسی است که در اطلاعیه ای مسئولیت بمب گذاریهای خوزستان درسال 1384 را که منجر به شهادت و مجروحیت بیش از 350 نفر شد، به عهده گرفته است. یاد شده در اوایل سال جاری گروهی تروریستی موسوم به حرکه العداله را راه اندازی و در این نشست با این عنوان شرکت کرد .

وی با وجود داشتن پسوند ساداتی خود به وهابیت روی آورده است. یاد شده ارتباط تنگاتنگی با گروه های سلفی منطقه دارد و سفرهایی برای هماهنگی این نشست به بحرین و عربستان سعودی و ترکیه داشته است. وی در این نشست، نقش هماهنگ کننده را عهده دار بود.



محمود مزرعه ابو بشیر :



محمود مزرعه معروف به ابوبشیر سرکرده گروهک تروریستی موسوم به جبهه دموکراتیک ملی ملت اهواز است این گروه که توسط انگلیس مدیریت می شود در سالهای اخیر چندین نفر از شهروندان بیگناه و مظلوم را به شهادت رساند. سرکرده این گروه به دلیل عصبی مزاج بودنش هنگام حضور در شبکه های عربی مورد تمسخر دیگر گروه های تروریستی قرار می گیرد.

دامادهای وی به نام های صلاح مزرعه و حسن مزرعه نیز که در خارج کشور به عنوان مأمورهای وِیژه سازمانهای موساد و سیا معروفند در سال 1386 به دلیل اختلاف با محمود مزرعه از این گروهک جدا شده و گروه دیگری به نام جبهه دموکراتیک ملی اهواز راه اندازی کردند، این گروه نیز ارتباط گسترده ای با انگلیس و رژیم صهیونیستی دارد.



ناصر الاحوازی :



ناصر عبیات که برای جلوگیری از افشای هویتش در این نشست از اسم مستعار ناصر الاحوازی" اهوازی" استفاده کرده است، بعد از یک درگیری شخصی منجر به قتل یکی از بستگانش، کشور را ترک کرد و برای دریافت پناهندگی اش، به دامن گروه های تروریستی خلق عرب پناه برد .

فرد یاد شده از جمله افرادی است که بعد از خروج از کشور، به گروه های سلفی و تندرو پیوسته و همزمان به عضویت گروهی تروریستی موسوم به حرکه العداله به سرکردگی سید صباح درآمد.

سید عبدالحمید نزاری :



از دیگر اعضای شرکت کننده تروریست، فردی به نام سید عبدالحمید نزاری است که به عنوان نماینده گروهک تروریستی حرکه النضال عامل شهادت و مجروحیت 350 نفر از شهروندان خوزستانی در این نشست شرکت کرد و با وجود پسوند سادات بودنش با وهابیت و گروه های تروریستی پیوند خورد. وی بیش از 70 سال سن دارد و معتقد به تجزیه خوزستان است، وی در این نشست با شبکه های ماهواره ای کشورهای مرتجع عربی از جمله الوصال مصاحبه کرد.

آنچه در این نشست جلب توجه کرده حضور برخی از افراد از کشورهای سودان ، نیجر و ... بوده که با ظاهری عجیب به عنوان سیاه لشکر و درقبال دریافت مقدار ناچیزی وجه نقد، کیف دستی، خودکار، غذا در این نشست شرکت کردند در تصویر زیر چهره برخی از افراد شرکت کننده در این نشست در کنار تبعه سلفی سعودی به نام عبدالله آل یعن الله مجری ضد ایرانی شبکه ضد اسلامی الوصال مشاهده می شود . پوشش افراد شرکت کننده نشانگر سطح نشست است!



