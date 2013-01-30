کدام یک از اعضای گروهک تروریستی خلق عرب در نشست مصر شرکت داشتند ؟

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست گروه های تندرو وهابی کشورهای عربی منطقه از جمله مصر، قطر، بحرین و عربستان در کنار عناصر تروریست خلق عرب در کشور مصر در 20 و 21 دی ماه سال جاری همزمان با حضور وزیر امور خارجه ایران در این کشور بازتاب های متفاوتی در محافل خبری داشته است.
با وجود فضا سازی پر طمطراق و گسترده کشورهای عربی و برخی رسانه های معاند جمهوری اسلامی ایران درباره این نشست، برخی خبرها از جمله منابع تامین مالی نشست که شبکه بی بی سی فارسی سخنگوی تروریست های به اصطلاح خلق عرب ! به خوبی به آن اشاره کرده و کشور قطر و عربستان سعودی و برخی وهابی های بحرین را عامل تامین مالی نشست خواند، حضور و هویت برخی از میهمانان جلسه مذکور مغفول باقی ماند .
در این نوشتار تلاش خواهد شد تا چهره عناصر تروریستی خلق عرب شرکت کننده در این نشست، که دستشان به خون صدها نفر از هموطنان عرب و مردم مظلوم و بیگناه خوزستان آلوده است و بررسی سوابق گروهکی آنها سندی بر خیانت های تاریخی آنها در حق ملت ایران است، با افکار عمومی در میان گذاشته شود .
محمود حسین مشاوی سرکرده گروهک تروریستی موسوم به جبهه العربیه لتحریر الاحواز"اهواز" است که بعد از اشغال عراق از ترس جانش به اروپا می گریزد. این گروهک تروریستی از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون دهها عملیات تروریستی و خرابکاری را هدایت کرده است که در این اقدامات دهها شهروند خوزستانی جان خود را از دست داده یا مصدوم شده اند .
فرد یاد شده بعد از اشغال عراق به اروپا گریخت و در حال حاضر در پناه این کشورهای غربی، فعالیتهای به اصطلاح حقوق بشری انجام می دهد ؟!
سید ایوب (صباح) موسوی سرکرده گروهک تروریستی موسوم به حزب النهضه العربی الاحواز"اهواز" که دارای سایت اینترنتی موسوم به المحمره "خرمشهر"بوده است ، وی اولین کسی است که در اطلاعیه ای مسئولیت بمب گذاریهای خوزستان درسال 1384 را که منجر به شهادت و مجروحیت بیش از 350 نفر شد، به عهده گرفته است. یاد شده در اوایل سال جاری گروهی تروریستی موسوم به حرکه العداله را راه اندازی و در این نشست با این عنوان شرکت کرد .
محمود مزرعه ابو بشیر :
محمود مزرعه معروف به ابوبشیر سرکرده گروهک تروریستی موسوم به جبهه دموکراتیک ملی ملت اهواز است این گروه که توسط انگلیس مدیریت می شود در سالهای اخیر چندین نفر از شهروندان بیگناه و مظلوم را به شهادت رساند. سرکرده این گروه به دلیل عصبی مزاج بودنش هنگام حضور در شبکه های عربی مورد تمسخر دیگر گروه های تروریستی قرار می گیرد.
ناصر عبیات که برای جلوگیری از افشای هویتش در این نشست از اسم مستعار ناصر الاحوازی" اهوازی" استفاده کرده است، بعد از یک درگیری شخصی منجر به قتل یکی از بستگانش، کشور را ترک کرد و برای دریافت پناهندگی اش، به دامن گروه های تروریستی خلق عرب پناه برد .
از دیگر اعضای شرکت کننده تروریست، فردی به نام سید عبدالحمید نزاری است که به عنوان نماینده گروهک تروریستی حرکه النضال عامل شهادت و مجروحیت 350 نفر از شهروندان خوزستانی در این نشست شرکت کرد و با وجود پسوند سادات بودنش با وهابیت و گروه های تروریستی پیوند خورد. وی بیش از 70 سال سن دارد و معتقد به تجزیه خوزستان است، وی در این نشست با شبکه های ماهواره ای کشورهای مرتجع عربی از جمله الوصال مصاحبه کرد.
نظر شما