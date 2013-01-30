آغاز عملیات لکه‏ گیری و ترمیم آسفالت معابر شهرستان قدس

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عظیمی با اشاره به اینکه لکه گیری و آسفالت مناسب و مسطح کوچه و خیابانهای شهر، یکی از مطالبات به حق شهروندان است، اظهار داشت: با مساعد شدن شرایط جوی عملیات لکه گیری و ترمیم معابر شهرقدس مجددا آغاز شده است.



وی با تاکید بر ضرورت انجام بهسازی آسفالت در کوچه و خیابان‏های سطح شهر اضافه کرد: در این راستا چندین گروه تحت نظارت فنی شهرداری، در حال انجام عملیات لکه‏ گیری در محلات مختلف شهرستان قدس هستند.

این مسئول عنوان کرد: طی چند روز اخیر بلوار تولیدگران (اسماعیل آباد) از ابتدای پل تا انتهای پل نوار حفاری به متراز 300 متر و با حجم 60 تن، در خیابان عمارت خیابان زنده دل و کوچه های مشرف با حجم 140 تن، خیابان عمارت نوار حفاریهای روبروی مخابرات با حجم 10 تن، عقب نشینی خیابان حد فاصل میدان مصلی و 9 دی حدودا 200 متر و به عرض 10 متر و با حجم 90 تن لکه گیری و آسفالت شده است.



روابط دختر و پسر از دیدگاه روانشناسی در قدس بررسی شد



خانه فرهنگ علامه دهخدا نشستی با محوریت بررسی روابط دختر و پسر از دیدگاه روانشناسی به دلیل اهمیت این موضوع و لزوم ارائه آگاهی های لازم به جوانان برگزار کرد.



در این همایش رقیه مقدم میر شکار کارشناس مشاوره گفت: یکی از کلیدهای موفقیت و آرامش در زندگی آشنایی با روانشناسی ارتباطات و آگاهی از تکنیکهای ارتباطی بویژه با گروه غیرهمجنس است.



وی افزود: عدم تعریف روابط سالم و هدفمند بین گروهای غیرهمجنس با تاکید بر رویکرد دینی و فرهنگی و فرهنگ بومی و ملی موجب تنشها و تلخیهای آزاردهنده بین اعضای خانواده و باعث بروز آسیبهایی همچون فرار دختران و پسران از خانه، ازدواجهای ناموفق و در نهایت باعث افت تحصیلی ، اعتیاد و... می شود.



حسین ترکمان به سمت مسئول اداره بازرسی شهرداری قدس منصوب شد



طی مراسمی با حضور محمدرضا فیضی مدیرکل بازرسی استانداری تهران، علی عمو عابدینی رئیس شورای اسلامی شهرقدس، محسن چیبایی شهردار، معاونین و مسئولین واحد شهرداری، حسین ترکمان به عنوان مسئول اداره بازرسی شهرداری قدس منصوب شد.

همچنین طی این مراسم محسن چیبایی از زحمات ناصر خدایی در زمان تصدی بازرسی، تقدیر و تشکر کرد.



در ادامه نیز فیضی مدیرکل بازرسی استانداری تهران ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ناصر خدایی اظهار داشت: بازرسیها به عنوانی مامنی برای رسیدگی به مشکلات و شکایات و مطالبات مردم محسوب می شوند.



وی با بیان اهمیت ادارات بازرسی در شهرداریها، اضافه کرد: ادارات بازرسی به عنوان اصلی ترین واحد ناظر به عملکرد دستگاه های اجرایی ورسیدگی به شکایات مردمی، تاثیر به سزایی در هدایت سازمانها برای حرکت درراستای قانون و پیشبرد صحیح امور در راستای کسب رضایت شهروندان و حفظ و ارتقا سلامت نظام اداری دارند.

برگزاری مسابقات ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی به مناسبت دهه فجر



معاون ورزشی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس از برگزاری مسابقات ورزشی ویژه ایام الله دهه فجر خبر داد و اظهار داشت: حوزه معاونت ورزشی سازمان به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر مسابقاتی با هدف ارتقای روحیه کار و نشاط ویژه کارکنان و پرسنل ادارات شهرستان قدس در نظر گرفته است.

احمد مومن افزود: این مسابقات که در چهار قسمت انجام می پذیرد، از روز دهم بهمن ماه آغاز شده و تا روز 21 بهمن ماه ادامه خواهد داشت.



این مسئول عنوان کرد: مسابقات تنیس روی میز از 15 بهمن ، مسابقات فوتسال از 10 بهمن لغایت 21 بهمن، مسابقات آمادگی جسمانی ویژه بانوان 17 بهمن و برگزاری همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی روز 20 بهمن برگزار خواهد شد.



اجرای 300 متر جدولگذاری در شهر قدس



معاون فنی عمران شهرداری قدس از اجرای عملیات جدولگذاری در چند محله شهر خبر داد و گفت: در راستای بهسازی معابر شهری و تسهیل در رفت و آمد شهروندان اقدام به جدول گذاری در چند محله شهر کردیم.

مجید عظیمی اعلام کرد: در این راستا کوچه امیر حمزه واقع در بلوار امام حسین(ع) به متراژ 100 متر و کوچه های بهار یکم و دوم و سوم و ششم نیز جمعا به متراژ 200 متر جدولگذاری شده است.



وی با اشاره ادامه جدولگذاری در خیابان زاگرس ضافه کرد: جدولگذاری بلوار مرزبانان، خیابان ابوریحان، کوچه صاحب الزمان(عج) کوچه البرز و کوچه سپهر در خیابان بهتویی نیز در دستور کار حوزه معاونت فنی قرار دارد که تا چند روز آینده اجرا خواهد شد.

برنامه های سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس در سی و پنجمین بهار آزادی



مسئول روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس از اجرای ویژه برنامه های متنوع سازمان در دهه مبارک فجر خبر داد.



فریبرز ثقفی ضمن گرامیداشت یوم الله دهه فجر وتبریک سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران گفت: سازمان فرهنگی ورزشی در دهه فجر امسال برنامه های متنوعی در موضوعات فرهنگی، مذهبی، ورزشی و اجتماعی را در دستور کار خود قرار داده است.



وی افزود: در اجرای برنامه ها تلاش شده است تمام گروه های سنی و اقشار جامعه خصوصا نسل جوان حضور و مشارکت فعال داشته باشند، در روز 12 بهمن همزمان با آغازین روز دهه مبارک فجر جشن شادی در تمامی مراکز سازمان برپا خواهد شد.



ثقفی اظهار کرد: فوتسال جام فجر ویژه ادارات و بانوان شهرستان، تنیس روی میز ادارات و آمادگی جسمانی بانوان ازمهمترین مسابقات ورزشی سازمان است.



وی در خصوص برنامه های فرهنگی در نظر گرفته شده در دهه مبارک فجر بیان کرد: برگزاری مسابقات کاریکاتور، انشاء و مقاله نویسی ، وبلاگ نویسی و حوض نقاشی از دیگر برنامه های گرامیداشت سی و پنجمین سال پیروزی انقلاب اسلامی این سازمان به شمار می رود.



ثقفی افتتاح نمایشگاه بیداری اسلامی شامل آثار کاریکاتور از هنرمندان سراسر دنیا و نمایشگاه علمی، فرهنگی و هنری را از دیگر برنامه های اجرایی سازمان در این دهه بیان کرد.



مسئول روابط عمومی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس اضافه کرد: اجرای پنجمین دوره مسابقه خوشنویسی ترسیم نورومسابقه اذان ویژه نوجوانان از برنامه های در نظر گرفته شده در بخش مذهبی سازمان فرهنگی ورزشی است.



ثقفی اضافه کرد: برگزاری جشنواره ترش و شیرین و مسابقه ی پیامکی در ایام دهه فجر از دیگر برنامه های اجرایی سازمان است.