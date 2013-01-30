افزایش 50 درصدی تصادفات فوتی در خراسان شمالی/ دستگیری سارق سیمهای برق

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان شمالی از افزایش 50 درصدی تصادفات منجر به فوت در دی ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در استان خبر داد.

سرهنگ مهدی اسماعیلی اظهار کرد: طی مدت یاد شده، 108 فقره تصادف در محورهای درون شهری استان رخ داده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به این که 85 فقره تصادف جرحی و سه فقره تصادف فوتی در محورهای درون شهری استان طی ماه گذشته رخ داد، افزود: آمار تصادف‌های منجر به فوت در سال گذشته دو فقره بود اما آمار تصادف‌های جرحی در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرده است.

رئیس پلیس راهور خراسان شمالی اظهار کرد: بر اساس اعلام آمار پزشکی قانونی، بر اثر تصادفات درون شهری در این مدت 101 نفر نیز مجروح شدند.

وی از وقوع 14 هزار و 406 تخلف رانندگی طی دی ماه امسال خبر داد و گفت: طی ماه گذشته با سه هزار و 289 راننده متخلف که از کمربند ایمنی استفاده نکرده بودند برخورد و اعمال قانون شد.

دستگیری سارق حرفه‌ای و کشف 100 کیلو سیم برق



فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از دستگیری یک نفر سارق حرفه‌ای و کشف 100 کیلوگرم سیم برق خبر داد.

سرهنگ حسین بدری اظهار کرد: در پی گزارش کلانتری 11، اکیپی از مأموران انتظامی برای کشف اموال مسروقه و سرکشی از ضایعات فروشی‌ها به سطح شهر اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در این سرکشی و بازرسی‌ها، دو جوان موتورسیکلت سوار به محض مشاهده ماموران کلانتری 11، یک کیسه را رها کرده و از محل متواری شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین گفت: یکی از راکبان موتورسیکلت متواری شد اما، ترک نشین به هویت م.ش 27 ساله با عکس‌العمل به موقع ماموران دستگیر شد.

وی اظهار کرد: در بازرسی از کیسه مقدار 100 کیلوگرم سیم برق مسی کشف که نماینده حقوقی اداره برق آنها را شناسایی و بیان داشت تمام سیم برق‌های مسی کشف شده متعلق به شبکه‌های برق است.

سرهنگ بدری افزود: متهم و مال خر دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی به دادسرا تحویل داده شدند.

600 میلیون ریال کمک هزینه زندگی به مددجویان پرداخت شد



معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی از پرداخت 600 میلیون ریال کمک هزینه زندگی در قالب اجاره مسکن به مددجویان زیرپوشش این نهاد در استان خبر داد.

محمد بلوچی با بیان اینکه این اعتبارات از محل دولتی هزینه شده است، اظهار داشت: تامین مسکن مددجویان زیرپوشش یکی از اهداف اساسی این نهاد است و بر این اساس کمیته امداد، نیاز مسکن مددجویان زیر پوشش خود را مورد دقت قرار داده و با استفاده از امکانات، در راستای برطرف شدن مشکلات مسکن آن‌ها تلاش می‌کند.

وی افزود: در همین راستا کمیته امداد خدماتی از قبیل احداث مسکن، سرویس بهداشتی، حمام، تعمیرات کلی و جزیی مسکن، بهسازی و مقاوم سازی مسکن و پرداخت اجاره مسکن به مددجویان خود ارائه می‌دهد.