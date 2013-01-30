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۱۱ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۴۳

خدادادی مطرح کرد:

ورود جرائم جدید به جامعه/ آموزش شهروندی راهکار مقابله

ورود جرائم جدید به جامعه/ آموزش شهروندی راهکار مقابله

اردبیل - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل گفت: امروزه با رشد و پیشرفت تکنولوژی و فناوری، مجرمان حرفه ای تر و جرائم جدیدی وارد زندگی مردم شده که نیازمند آگاهی است.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف خدادادی عصر چهارشنبه در جلسه هم افزایی تعامل و پیشگیری از جرائم سایبری در اردبیل اضافه کرد: نهادهای فرهنگی و اجتماعی باید در این رابطه راهکار اساسی ارائه دهند زیرا اینگونه جرائم با جرائم سنتی فرق اساسی دارد.

وی افزود: لازمه پیشگیری از اینگونه جرائم، ارائه آموزش صحیح برای شهروندان است تا راه برای جولان مجرمان در این فضا بسته شود.

خدادادی با بیان اینکه جرایم سایبری و اینترنتی از مصادیق جنگ نرم دشمنان است، یادآور شد: این جرایم واقعیت ها را خلاف نشان داده و اهداف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی را دنبال و هویت فرهنگی جامعه نشانه گرفته اند.

اینترنت مهمترین ابزار ارتکاب جرم در شرایط کنونی است

نماینده معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اردبیل نیز در این جلسه رایانه و به طور خاص اینترنت را مهمترین ابزار ارتکاب جرم در شرایط کنونی برشمرد.

سرگرد سید صفر موسوی یادآورشد: عدم آشنایی کافی افراد جامعه با فضای مجازی و عدم شناخت جرائم که از طریق این فضا صورت می گیرد موجب شده تا مجرمان حداکثر سوءاستفاده را از آن به عمل آوده و بیشترین منافع را کسب کنند.

وی بر ضرورت خود محافظتی تاکید کرد و ادامه داد: در این حوزه تهدیدهای جدیدی را که عمدتا تهدیدات نرم هستیم شاهد هستیم که باورها و اعتقادات جوانان را نشانه گرفته است.

موسوی خواستار تدوین طرح جامع پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی با توجه به اولویت بندی جرایم به صورت بومی با محوریت نیروی انتظامی و دادگستری و با همکاری سایر سازمان ها شد.

کد مطلب 1804482

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