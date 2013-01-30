مشکلی با نیمکت نشینی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، کریم انصاریفرد که از ابتدا در ترکیب پرسپولیس حضور نداشت در خصوص نیمکت نشینی مقابل فولاد به خبرنگاران گفت: هیچ مشکلی با مربیان تیم ندارم. برای بازی کردن هم مشکلی نداشتم و این تصمیم مربیان بود که از ابتدا به میدان نروم.

وی افزود: پرسپولیس در این بازی هجومی ظاهر شد. هر چند که در دو بازی اخیر نتوانسته ایم گلزنی کنیم ولی امیدوارم روند گل نزدن تیم به همین جا ختم شود.

انصاریفرد در پاسخ به ادعای فولادی ها که گفته بودند بهتر از پرسپولیس بازی کردند اظهار داشت: هر دو تیم موقعیت داشتند. به نظرم پرسپولیس سوار بر بازی بود. موقعیت های ما کمتر از آنها نبود. فولاد فقط روی ضد حملات کار می کرد و موقعیت های این تیم هم در ضد حملات ایجاد شدند.

دیدار تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان با پرسپولیس در چارچوب هفته بیست و چهارم لیگ برتر امروز چهارشنبه با تساوی بدون گل به پایان رسید.